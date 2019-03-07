Помощь в подборе интернет-провайдера во Владимире. Широкая база операторов, тарифных планов и отзывов реальных пользователей. Подробнее об особенностях поиска поставщика телекоммуникационных услуг в статье

Выбор поставщика телекоммуникационных услуг через InetMe

Интернет-провайдеры Владимира включают около 30 компаний, в числе которых местные и федеральные. Как правило, с поиском этих операторов сталкиваются те, кто:



только недавно въехал в новую квартиру и не знает, какие поставщики услуг есть по этому адресу;



впервые обзавелся электроникой, которой для функционирования требуется выход в сеть;



сомневается в качестве своего текущего подключения и хочет его сменить.



Не так просто самостоятельно определить, какой Интернет можно подключить по конкретному адресу в Октябрьском, Фрунзенском или Ленинском районе. Проще доверить эту работу профессионалам — сервису InetMe. На сайте есть информация по всем домам города, поэтому поиск занимает несколько мгновений. Кроме того, специалисты постоянно мониторят обновления операторов, чтобы вы оставались в курсе проводимых акций.

Население в 357 тысяч человек обслуживают такие телекоммуникационные компании, как «Владимирская Городская Сеть», «Ростелеком», «Район», «МТС», «Мегасети» и многие другие. Чтобы при всем этом разнообразии сделать правильный выбор, нужно в первую очередь решить, для чего вам вообще нужно подключение ко «всемирной паутине». Ведь лучший провайдер во Владимире — это тот, который идеально подойдет именно вам. Самое важное — понять, какая скорость передачи данных требуется для решения ваших ежедневных задач:



заядлым геймерам или киноманам, предпочитающим смотреть фильмы исключительно в HD, необходимо не меньше 40 Мбит/с;



завсегдатаям социальных сетей и различных музыкальных и видеоресурсов понадобится 20-30 Мбит/с;



тем, чьи потребности ограничиваются электронной почтой и статьями в сети, хватит и 10 Мбит/с.



Кстати, если вы уже пользуетесь услугами того или иного поставщика и подозреваете, что переплачиваете за них, воспользуйтесь проверкой скорости на сайте InetMe. Так вы установите, работает ли оператор добросовестно.

А если вы подключаетесь впервые, принять решение вам помогут мнения других пользователей. Ознакомиться с ними можно в разделе «Отзывы о провайдерах». Здесь люди делятся впечатлениями от подключенных услуг, рассказывают о плюсах и минусах операторов.

Более кратко узнать о популярности того или иного интернет-провайдера Владимира можно, посмотрев, какое место он занимает в рейтинге. Этот список формируется по оценкам пользователей по 4 основным критериям:



честность с абонентом;



скорость;



стабильность подключения;



цена.



InetMe не накручивает рейтинг операторам и не занимается их рекламой, хотя и поддерживает с ними партнерские отношения. Благодаря этому клиентам периодически предоставляются уникальные условия подключения, которых нет на официальных сайтах провайдеров.

Чтобы провести сеть, вам нужно:



вбить название своей улицы и номер дома;



указать, какой из предложенных тарифных планов вы хотите приобрести;



внести контактные данные в специальные поля;



снять трубку, когда вам позвонит специалист, и обсудить все необходимые детали сделки.



Этот процесс займет приблизительно 15 минут.