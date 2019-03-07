Какого подарка на 8 марта ждут россиянки? Как выяснили
социологи, ожидания прекрасной половины населения страны далеко не всегда
совпадают с действительностью.
Какого подарка на 8 марта ждут россиянки? Как выяснили
социологи, ожидания прекрасной половины населения страны далеко не всегда
совпадают с действительностью.
Опрос о провели специалисты Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Они выяснили, о каких презентах
мечтают женщины – а также что собираются преподнести им мужчины.
Судя по итогам исследования социологов, большинство
россиянок устали от повседневности и быта. Они хотят в подарок на 8 марта
путевку на курорт. Любительниц путешествовать среди опрошенных оказалось почти
40%. Что же касается их кавалеров, то гениальная идея о путевке пришла в голову
лишь 3% мужчин, пишет .
36% респонденток отметили, что с радостью примут букет
цветов. 23% опрошенных будут благодарны, получив в подарок на 8 марта билет на
концерт или в театр, передает .
Не забыли россиянки и о подарочных сертификатах, смартфонах
и других гаджетах, включив их в перечень вероятных презентов. Некоторые из них
будут рады таким , как бытовые приборы, ювелирные украшения,
автомобиль и косметика.
"Ожидания женщин и предпочтения мужчин сильно
различаются", – приходит к заключению ВЦИОМ. Из результатов проса следует,
что большинство мужчин даже не предполагают, чего именно женщины ждут в
качестве подарка на праздник, сообщает .
Большинство представителей сильного пола – 68% – планируют
подарить близким женщинам цветы. Другие популярные -
парфюмерия и косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%). 17% опрошенных
намерены преподнести дамам подарочные сертификаты, по 10% – бытовые приборы, ювелирные украшения,
сувениры и билеты на концерт, передает . А 7% опрошенных о подарках на 8
марта даже не задумываются.