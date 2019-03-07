Какого подарка на 8 марта ждут россиянки? Как выяснили социологи, ожидания прекрасной половины населения страны далеко не всегда совпадают с действительностью.

Какого подарка на 8 марта ждут россиянки? Как выяснилисоциологи, ожидания прекрасной половины населения страны далеко не всегдасовпадают с действительностью.Опрос о провели специалисты Всероссийскогоцентра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Они выяснили, о каких презентахмечтают женщины – а также что собираются преподнести им мужчины.Судя по итогам исследования социологов, большинствороссиянок устали от повседневности и быта. Они хотят в подарок на 8 мартапутевку на курорт. Любительниц путешествовать среди опрошенных оказалось почти40%. Что же касается их кавалеров, то гениальная идея о путевке пришла в головулишь 3% мужчин, пишет .36% респонденток отметили, что с радостью примут букетцветов. 23% опрошенных будут благодарны, получив в подарок на 8 марта билет наконцерт или в театр, передает .Не забыли россиянки и о подарочных сертификатах, смартфонахи других гаджетах, включив их в перечень вероятных презентов. Некоторые из нихбудут рады таким , как бытовые приборы, ювелирные украшения,автомобиль и косметика."Ожидания женщин и предпочтения мужчин сильноразличаются", – приходит к заключению ВЦИОМ. Из результатов проса следует,что большинство мужчин даже не предполагают, чего именно женщины ждут вкачестве подарка на праздник, сообщает .Большинство представителей сильного пола – 68% – планируютподарить близким женщинам цветы. Другие популярные -парфюмерия и косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%). 17% опрошенныхнамерены преподнести дамам подарочные сертификаты, по 10% – бытовые приборы, ювелирные украшения,сувениры и билеты на концерт, передает . А 7% опрошенных о подарках на 8марта даже не задумываются.