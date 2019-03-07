Представители Сбербанка опубликовали исследование, из которого следует, что каждый десятый иностранный турист, приезжавший на Чемпионат мира летом 2018 года, вернулся в нашу страну после его окончания по паспорту болельщика.

Представители "Сбербанка" опубликовали исследование, из которого следует, что каждый десятый иностранный турист, приезжавший на Чемпионат мира летом 2018 года, вернулся в нашу страну после его окончания по паспорту болельщика.Количество вернувшихся болельщиков составило 5,4 процента от всего потока туристов, посетивших Россию в 2018 году.Судя по всему, больше всего у нас понравилось американцам. Количество фанатов футбола из США составило 43,8 процента от общего числа приехавших в Россию туристов из этой страны.На втором месте оказалась Германия (8,6 процента), на третьем – Казахстан (5,7 процента), замыкают пятерку Бразилия (5,3 процента) и Белоруссия (4,5 процента).Чемпионат мира по футболу года проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Паспорт болельщика (Fan ID) позволял иностранцам въехать в нашу страну в этот период без визы.