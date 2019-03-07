Только за последние сутки сразу двое российских чиновников отметились не совсем однозначными заявлениями. Это уже становится похожим на соревнование: кто жестче пройдется по бедным, отмечает в своем блоге журналист Андрей Медведев.

Если бы это было соревнование, я не знал бы кому отдать призовое место. Вот прямо ноздря в ноздрю.Утром вчера во Владимире директор департамента образования Ольга Беляева заявила, что "питание детей — исключительно ответственность родителей". Дескать, выделять деньги на питание школьников ни регион, ни муниципалитет, ни школа не обязаны.Вечером извинялась. Из Москвы ей указали на незнание закона.Но в тот момент, когда она извинялась и каялась, депутат от ЕР в Волгограде Гасан Набиев заявил, что: "Пенсии по 8 тысяч получают алкаши и тунеядцы. Кто работал нормально — сейчас имеют пенсии по 20-25 тыс. и более. А все малоимущие — сами виноваты в том, что они малоимущие".Средняя пенсия в Волгоградской области около 12 500 рублей, а прожиточный минимум на 2018 для пенсионеров был установлен, согласно областному закону № 93-ОД от 31.10.2017, в 8 535 рублей. Социальные пенсии в Волгоградской области полагаются лицам, не имеющим достаточного (9 лет на 2018 год) трудового стажа. В их число входят, в том числе, льготники, инвалиды, потерявшие кормильца.А кто же принимает законы? А так вот депутаты и принимают. Ну здорово же. Установил минимум для пенсионеров, установил кому его платить, и сам же потом и говоришь про алкашей и тунеядцев.В итоге, Волгоградское отделение партии "Единая Россия" извинилось за слова депутата Набиева. Политсовет ЕдРа заявил, что решит судьбу Набиева в ближайшее время. И, наконец, сам Набиев извинился.Даже не знаю, кому отдать первое место в этом соревновании чиновничьего чванства и непрофессионализма. Очень трудный выбор. Но, хорошо, что они уже постепенно учатся извиняться, что не пытаются рассказать про слова, выдернутые из контекста, про оппозицию, которая раскачивает ситуацию и очерняет. Растут, можно сказать над собой.А еще очень хорошо, что на все эти выходки реагируют не только министерства или однопартийцы. Обычные люди начали жестко реагировать. Собственно, так люди и становятся гражданами. Так и возникает здоровое гражданское общество. Где чиновник или депутат понимает, что он на работе, а не в своем личном феоде.Хорошая тенденция.Читайте в личном блоге Андрея Медведева.