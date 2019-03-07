На днях президент Белоруссии Александра Лукашенко неожиданно анонсировал конституционную реформу. Ничего хорошего России она не предвещает, уверены эксперты. По их мнению, Москва стоит перед угрозой окончательной потери братской республики.

На днях президент Белоруссии Александра Лукашенко неожиданно анонсировал конституционную реформу. Ничего хорошего России она не предвещает, уверены эксперты. По их мнению, Москва стоит перед угрозой окончательной потери братской республики.По заявлению Лукашенко, речь идет об усилении законодательной ветви власти, то есть роли парламента в жизни страны. Реформа может коснуться и избирательного законодательства: Батька не исключил введения пропорциональной системы.Президент признался, что больше всех заинтересован в реформе. Менять конституцию Батька хочет с прицелом на будущее – чтобы сохранить стабильность созданной им политической системы.Для Москвы конституционная реформа Лукашенко может обернуться катастрофой и потерей влияния в братской республике, полагают эксперты. По их мнению, перекраивая главный закон страны, Батька хочет добиться двух целей."Первое, не столь значимое – создание постов для сыновей Лукашенко. Точнее, наделение уже существующих должностей реальной властью", – пишет посвященный белорусской проблематике телеграм-канал "Бульба престолов". Авторы полагают, что Батька, покинув пост президента, может продвинуть сыновей на посты вице-президента и премьер-министра.У Лукашенко три сына. Старший – Виктор, член Совета безопасности республики, средний – Дмитрий, глава "Президентского спортивного клуба". "К тому же возникают перспективные варианты и для Николая", – отмечают эксперты канала. Николай, или Коля, как его зовут в народе, – младший сын Лукашенко, в этом году ему исполнится 15 лет.Батька неоднократно говорил, что сыновья повторять его жизненный путь не желают. Не исключено, что делает такие заявления для отвода глаз, а в реальности вынашивает совсем другие планы.Вторая цель конституционной реформы – превратить Белоруссию в парламентскую республику, отмечает "Бульба престолов". По мнению авторов, в таком случае власть в стране возьмут политики, воспитанные на западных грантах, учившиеся в иностранных вузах и в целом ориентированные на Запад.Расклад в будущем парламенте может быть таков: почти 50% мест занимают прозападные националисты, 30% – у партии Лукашенко. "А остальное – маргиналы, где каких-нибудь 2-3% ухватит и созданная впопыхах пророссийская партия", – рисуют неприглядную картину авторы.Впрочем, уверены эксперты канала, в ближайшие годы подобный сценарий вряд ли возможен. Это значит, что у Москвы еще есть время, чтобы повернуть негативные процессы в братской республике вспять. Россия готова к тесной интеграции, вопрос в том, как далеко может пойти , чтобы этого не допустить.