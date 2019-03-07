Финал конкурса руководителей Лидеры России пройдет на черноморском курорте 13 марта. Об этом сообщает Вести Сочи. Здесь соберутся лучшие управленцы со всей страны — всего триста человек. Для того, чтобы попасть в финал, им пришлось пройти несколько этапов соревнований.

Финал конкурса руководителей "Лидеры России" пройдет на черноморском курорте 13 марта. Об этом сообщает "Вести Сочи". Здесь соберутся лучшие управленцы со всей страны — всего триста человек. Для того, чтобы попасть в финал, им пришлось пройти несколько этапов соревнований. Часть заданий необходимо было выполнить дистанционно, некоторые — очно.Но и это еще не всё. На финале участников ждут встречи и мастер-классы от губернаторов, почетных гостей конкурса. Мероприятия продлятся несколько дней. Самое интересное предстоит "лидерам России" в последний день конкурса. 17 марта состоится забег по пересеченной местности с преодолением препятствий. После такого экстремального финального аккорда будут названы победители.Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов открытой платформы "Россия — страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, проходившем в октябре 2017 года, по инициативе президента России Владимира Путина.