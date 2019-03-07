Пойдем в Депо: в Москве теперь это не фраза исключительно для работников транспорта, а вполне себе понятное предложение. Что появилось на месте Миусского депо - давно закрытого, а теперь вдруг открывшегося, но совсем в другом облике и совсем с другим функционалом?

Пойдем в "Депо": в Москве теперь это не фраза исключительно для работников транспорта, а вполне себе понятное предложение. Что появилось на месте Миусского депо — давно закрытого, а теперь вдруг открывшегося, но совсем в другом облике и совсем с другим функционалом?Когда-то именно из Миусского депо выехал первый в истории столичного транспорта электрический трамвай и троллейбус. Несколько лет назад парк закрыли, но уникальный исторический облик этого квартала решили сохранить. И теперь на его территории открыли уже новое, гастрономическое депо: 75 ресторанов и круглогодичный фермерский рынок с самыми свежими продуктами.И все это — на 20 тысячах квадратных метров. "Депо" работает две недели и за это время оно уже успело завоевать свою аудиторию. А официально открыть новый фуд-молл и пообщаться с владельцами корнеров сегодня приехал Сергей Собянин.Чтобы воссоздать депо в его первозданном виде, реставраторы использовали архивные фотографии, оригинальные чертежи и документы. Работы контролировал Департамент культурного наследия Москвы. На реставрацию семи строений ушло почти два года.Здесь открыли свои заведения едва ли не все именитые рестораторы столицы, но главным условием было создать что-то новое. Именно поэтому возможность проявить себя дали и начинающим шеф-поварам. Балийские смузи, израильский фалафель и, например, американские макароны с сыром.Шеф- повар Наталья Березова угощает нас котлетами из камчатского краба и салатом из сладкой тыквы. Рассказывает: огромный плюс для владельцев кафе — все продукты можно купить здесь же, оптом.Инвестор гастрономического депо — группа компаний "Киевская площадь". У них уже есть большой опыт реставрации подобных пространств: в прошлом году в обновленном формате открылся старейший Велозаводский рынок и новое оптовое пространство — "Фуд Сити".Впереди еще один большой проект — реконструкция крупнейшего в Европе спорткомплекса "Олимпийский". Территория вокруг стадиона преобразится, а сам комплекс станет многофункциональной и современной площадкой.