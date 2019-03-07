Пойдем в Депо: в Москве теперь это не фраза исключительно для работников транспорта, а вполне себе понятное предложение. Что появилось на месте Миусского депо - давно закрытого, а теперь вдруг открывшегося, но совсем в другом облике и совсем с другим функционалом?
Пойдем в "Депо": в Москве теперь это не фраза исключительно для работников транспорта, а вполне себе понятное предложение. Что появилось на месте Миусского депо — давно закрытого, а теперь вдруг открывшегося, но совсем в другом облике и совсем с другим функционалом?
Когда-то именно из Миусского депо выехал первый в истории столичного транспорта электрический трамвай и троллейбус. Несколько лет назад парк закрыли, но уникальный исторический облик этого квартала решили сохранить. И теперь на его территории открыли уже новое, гастрономическое депо: 75 ресторанов и круглогодичный фермерский рынок с самыми свежими продуктами.
И все это — на 20 тысячах квадратных метров. "Депо" работает две недели и за это время оно уже успело завоевать свою аудиторию. А официально открыть новый фуд-молл и пообщаться с владельцами корнеров сегодня приехал Сергей Собянин.
Чтобы воссоздать депо в его первозданном виде, реставраторы использовали архивные фотографии, оригинальные чертежи и документы. Работы контролировал Департамент культурного наследия Москвы. На реставрацию семи строений ушло почти два года.
Здесь открыли свои заведения едва ли не все именитые рестораторы столицы, но главным условием было создать что-то новое. Именно поэтому возможность проявить себя дали и начинающим шеф-поварам. Балийские смузи, израильский фалафель и, например, американские макароны с сыром.
Шеф- повар Наталья Березова угощает нас котлетами из камчатского краба и салатом из сладкой тыквы. Рассказывает: огромный плюс для владельцев кафе — все продукты можно купить здесь же, оптом.
Инвестор гастрономического депо — группа компаний "Киевская площадь". У них уже есть большой опыт реставрации подобных пространств: в прошлом году в обновленном формате открылся старейший Велозаводский рынок и новое оптовое пространство — "Фуд Сити".
Впереди еще один большой проект — реконструкция крупнейшего в Европе спорткомплекса "Олимпийский". Территория вокруг стадиона преобразится, а сам комплекс станет многофункциональной и современной площадкой.