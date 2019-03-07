Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Гагарина. Им стал ярославский Локомотив, выигравший в Сочи у местного клуба с одноименным названием 5:2. Счет в серии стал 4:2 в пользу волжан.

Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Гагарина. Им стал ярославский "Локомотив", выигравший в Сочи у местного клуба с одноименным названием 5:2. Счет в серии стал 4:2 в пользу волжан.В первом периоде хоккеисты обменялись голами. На бросок сочинца Роберта Росена, отличившегося в большинстве, гости ответили точным попаданием Даниила Мисюля. Судьба встречи решилась во втором периоде, На четыре шайбы ярославцев Павла Красковского, Егора Коршкова, Даниила Апалькова и Якуба Накладала "Сочи" ответил одной. Гол на счету Мартина Бакоша.В третьем периоде счет не изменился. "Локомотив" выиграл матч со счетом 5:2, а вместе с ним и серию 4:2.