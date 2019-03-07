Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Гагарина. Им стал уфимский Салават Юлаев, выигравший серию у магнитогорского Металлурга 4:2. Исход противостояния решил шестой матч, в котором уфимцы победили3:2 в дополнительное время.

Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Гагарина. Им стал уфимский "Салават Юлаев", выигравший серию у магнитогорского "Металлурга" 4:2. Исход противостояния решил шестой матч, в котором уфимцы победили3:2 в дополнительное время.Шестая встреча серии проходила в Уфе. Хозяева вышли вперед на 15 минуте после броска Теему Хартикайнена. Но в конце второго периода "Магнитка" провела две результативных атаки. Голы на счету Михала Булиржа и Ника Шора. Гости были близки к победе в основное время, но за 46 секунд до окончания третьего периода Хартикайнен спас "Салават" от проигрыша.Команды продолжили выяснение отношений в дополнительном периоде. Овертайм продлилс 11 минут. Еще один финский легионер уфимцев Йонас Кемплайнен забросил третью шайбу в ворота "Металлурга" и принес "Салавату" победу и в матче, и в серии.