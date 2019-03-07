Нападающий Барселоны Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с командами Венесуэлы и Марокко. Месси приглашен в сборную страны впервые после чемпионата мира 2018 года.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с командами Венесуэлы и Марокко. Месси приглашен в сборную страны впервые после чемпионата мира 2018 года.Футболистам сборной Аргентины предстоит провести два товарищеских матча. 22 марта двукратные чемпионы мира сыграют с командой Венесуэлы, а 26 встретяся со сборной Марокко. Новый тренер южноамериканцев Лионель Скалони объявил имена футболистов, вызванных на эти встречи. В их число попал и Лионель Месси, не привлекавшийся в национальную команду с июля 2018 года.Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом. Вратари: Агустин Маркесин ("Америка" Мексика), Хуан Муссо ("Удинезе" Италия), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс"), Франко Армани ("Ривер Плейт"); Защитники: Херман Пеццелья ("Фиорентина" Италия), Габриэль Меркадо ("Севилья" Испания), Хуан Фойт ("Тоттенхэм" Англия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити" Англия), Вальтер Каннеманн ("Гремио" Бразилия), Николас Тальяфико ("Аякс" Голландия), Маркос Акунья ("Спортинг" Португалия) , Гонсало Монтиель ("Ривер Плейт"), Ренцо Саравия ("Расиннг"), Лисандро Мартинес ("Дефенса и Хустисия"); Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, ("ПСЖ" Франция), Гидо Родригес ("Америка" Мексика), Джовани Ло Чельсо ("Бетис" Испания), Мануэль Лансини ("Вест Хэм" Англия), Роберто Перейра ("Уотфорд" Англия), Федерико Сарачо ("РБ Лейпциг" Германия) , Иван Марконе ("Бока Хуниорс"), Доминго Бланко ("Дефенса и Хустисия"), Родриго де Пауль ("Удинезе" Италия); Нападающие: Лионель Месси ("Барселона" Испания), Гонсало Мартинес "Атланта" МЛС), Пауло Дибала ("Ювентус" Италия), Анхель Корреа ("Атлетико"), Лаутаро Мартинес ("Интер" Италия) , Дарио Бенедетто "Бока Хуниорс"), Матиас Суарес ("Ривер Плейт").