Английский Манчестер Сити сообщил о намерении приобрести в летнее трансферное окно полузащитника мадридского Реала Тони Крооса. Представители горожан уже ведут переговоры о подписании контракта с немецким хавбеком.

Английский "Манчестер Сити" сообщил о намерении приобрести в летнее трансферное окно полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса. Представители "горожан" уже ведут переговоры о подписании контракта с немецким хавбеком.При этом в трансфере Крооса лично заинтересован главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, который ранее работал с немцем в мюнхенской "Баварии", сообщает FootballHD со ссылкой на Don Balon. Испанский специалист лично общается с игроком по поводу перехода в стан действующего чемпиона Англии.Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. За время выступлений в "Королевском клубе" он завоевал 12 титулов, включая три победы в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Суперкубке УЕФА. В нынешнем сезоне Кроос сыграл за "Реал" в Примере 19 матчей, не отметившись забитыми голами, но сделав две голевые передачи.