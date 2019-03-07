Дмитрий
Медведев припомнил Александру Лукашенко все его грехи. Батька до сих пор не
признал Крым и при этом позволяет себе делать некорректные заявления в адрес
России.
Дмитрий
Медведев припомнил Александру Лукашенко все его грехи. Батька до сих пор не
признал Крым и при этом позволяет себе делать некорректные заявления в адрес
России.
Российский
премьер отчитал президента Белоруссии за его резкие высказывания в адрес Москвы.
Лукашенко заявлял, что Россия тормозит интеграцию двух стран и даже пытался
шантажировать Кремль с целью выплатить Минску компенсацию за высокие цены на
российские энергоносители. Говоря о развитии интеграции, Медведев привел в
качестве примера процесс становления Евросоюза.
"Любой союз
основан на доверии, а не на комментариях о том, в чем кого-то подозревают, что
там прибежали и на ухо сказали. Не очень хороший путь", – сказал глава
правительства.
По мнению
премьера, продвинутым путем для России и Белоруссии является реализация
договора о Союзном государстве 1999 года. А в нем, кстати, прописано, что Россия
и Белоруссия должны проводить согласованную внешнюю политику. Согласно этому
пункту документа, Минск уже давно должен был признать Крым российским и встать
на строну Москвы при оценке происходящих на Украине событий. Но почему-то
не торопиться этого делать.
"Нужно создать
те институты, которые не созданы. И тогда можно сказать, что этот союз
состоялся. Это может случиться, только если будет согласие двух сторон", -
сказал Медведев.
Договор о
создании Союзного государства также предусматривал, что в перспективе у России
и Белоруссии должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а также
единый парламент. Вместо этого пытается лавировать между Западом,
обложившем его санкциями, и Россией. Такая политика явно противоречит
традиционным дружеским отношениям между государствами.