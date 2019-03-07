Дмитрий Медведев припомнил Александру Лукашенко все его грехи. Батька до сих пор не признал Крым и при этом позволяет себе делать некорректные заявления в адрес России.

ДмитрийМедведев припомнил Александру Лукашенко все его грехи. Батька до сих пор непризнал Крым и при этом позволяет себе делать некорректные заявления в адресРоссии.Российскийпремьер отчитал президента Белоруссии за его резкие высказывания в адрес Москвы.Лукашенко заявлял, что Россия тормозит интеграцию двух стран и даже пыталсяшантажировать Кремль с целью выплатить Минску компенсацию за высокие цены нароссийские энергоносители. Говоря о развитии интеграции, Медведев привел вкачестве примера процесс становления Евросоюза."Любой союзоснован на доверии, а не на комментариях о том, в чем кого-то подозревают, чтотам прибежали и на ухо сказали. Не очень хороший путь", – сказал главаправительства.По мнениюпремьера, продвинутым путем для России и Белоруссии является реализациядоговора о Союзном государстве 1999 года. А в нем, кстати, прописано, что Россияи Белоруссия должны проводить согласованную внешнюю политику. Согласно этомупункту документа, Минск уже давно должен был признать Крым российским и встатьна строну Москвы при оценке происходящих на Украине событий. Но почему-тоне торопиться этого делать."Нужно создатьте институты, которые не созданы. И тогда можно сказать, что этот союзсостоялся. Это может случиться, только если будет согласие двух сторон", -сказал Медведев.Договор осоздании Союзного государства также предусматривал, что в перспективе у Россиии Белоруссии должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а такжеединый парламент. Вместо этого пытается лавировать между Западом,обложившем его санкциями, и Россией. Такая политика явно противоречиттрадиционным дружеским отношениям между государствами.