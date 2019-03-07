Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подумала и отказалась.

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подумала и отказалась.При этом Ангела Меркель аргументировала свой отказ словами президента Украины Петра Порошенко, сообщает "Интерфакс". Она заявила, что Германия вместе с Францией хотела направить отряд кораблей в Керченский пролив, однако Петр Порошенко подчеркнул, что этого недостаточно для решения проблемы. Порошенко хочет обеспечить постоянный доступ к проливу.При этом Париж сразу отказался от предложения направить корабли в Керченский пролив. Франция посчитала их ненужной провокацией.Три корабля ВМС Украины – два бронекатера и буксир — 25 ноября 2018 года нарушили границу России. Они вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российской погранслужбы.Украинские корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Для их остановки понадобилось открыть предупредительный огонь. При этом трое украинских моряков получили ранения обшивкой бронекатеров. Все задержанные обвиняются в незаконном пересечении госграницы.Между тем, двумя месяцами ранее два корабля ВМС Украины подали все необходимые запросы капитану Керченского порта и беспрепятственно прошли из Черного в Азовское море. Из этого можно сделать вывод, что Киев сознательно создал в ноябре конфликтную ситуацию, угрожая безопасности судоходства. При этом Азовское море является внутренним морем России и Украины. Максимальная глубина моря составляет 13 метров. В феврале МИД России предупредил, что Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе.