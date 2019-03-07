Министерство подчёркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в образовательных учреждениях

Министерство подчёркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в образовательных учрежденияхВопрос организации питания детей в школах нельзя перекладывать на плечи родителей, считают в министерстве просвещения РФ. В Министерстве не смогли не прокомментировать заявление директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой, которая на своей пресс-конференции сказала, что организация питания школьников — ответственность родителей.Чуть позже Ольга Беляева объяснила свои слова, отметив, что речь шла только о том, что бесплатным питанием обеспечивают только детей, имеющих право на льготы. Питание остальных должны оплачивать родители.«Министерство подчёркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в образовательных учреждениях, уделяя особое внимание льготникам. Бесспорно, вопрос доставки и непосредственной организации – это прямая обязанность школа, недопустимо перекладывать это на плечи мам и пап", - считают в пресс-службе Минпросвещения.