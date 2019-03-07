В Сети упорно муссируются слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка. Якобы поводом для разговоров стали фото, на которых популярная певица демонстрирует округлившийся живот. Артистка прокомментировала эти данные.

В Сети упорно муссируются слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка. Якобы поводом для разговоров стали фото, на которых популярная певица демонстрирует округлившийся живот. Артистка прокомментировала эти данные.Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают сына Тему, которому летом исполнится четыре года. Супруги прошли много испытаний, прежде чем стать родителями. Оба не скрывали, что рождение малыша – долгожданное счастье, которое они буквально выстрадали.С тех пор, как Тема появился на свет, в СМИ с завидной регулярностью стала появляться информация о второй беременности Натальи Подольской. Стоило певице сняться в неудачном ракурсе, как немедленно возникали слухи о ее "интересном положении".Вот и на сей раз Сеть пестрит сообщениями о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка. Поводом для рассуждений стали свежие фото певицы, на которых, по мнению особо наблюдательных фанатов, та демонстрирует измененную беременностью фигуру. Артистку и ее мужа Владимира Преснякова начали немедленно поздравлять.Наталья Подольская отреагировала на шумиху. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала свою фотографию и разъяснила ситуацию. "Итак! Мои дорогие! Сейчас , очень извиняясь , подошла ко мне Няня Темы и спросила– это правда?? Вы беременны??? И тут я пошла в интернет и все поняла😳. Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом еще не знаю ( ведь все может быть☺️) . Мы с Володей очень хотим второго ребеночка. Но приписывать беременность пока рано) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила .Певица объяснила, откуда, по ее мнению, могли пойти такие слухи. "Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего , как мой животик вылезает ....😡и становится самой выделяющейся частью моего тела 🙈. Короче говоря , хотела поставить точки над i!" – завершила свой пост .