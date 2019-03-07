В ЦДЛ состоялась премьера дебютного фильма Константина Богомолова Содержанки. Множество знаменитостей отметилось на презентации.

В ЦДЛ состоялась премьера дебютного фильма Константина Богомолова "Содержанки". Множество знаменитостей отметилось на презентации.В Центральном доме литераторов прошла одна из самых ожидаемых премьер весны – многосерийного фильма "Содержанки". Работу представил театральный режиссер Константин Богомолов, в последнее время прославившийся не столько новыми постановками, сколько слухами о романе с телеведущей Ксенией Собчак.К слову, гламурная блондинка тоже пришла оценить премьеру. Для выхода в свет скандально известная журналистка выбрала строгое платье длиной по щиколотку. Также на премьере отметились Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили, Екатерина Одинцова, Юлия Барановская и многие другие.Впрочем, героиней показа стала бывшая жена Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз. Артистка предстала в стильном черном брючном костюме и с ярким макияжем. Отметим, что в новом творении экс-супруга Дарья играет главную роль. А еще в картине снялись Ольга Сутулова, Мария Фомина, Марина Зудина, Софья Эрнст.Отметим, что молодая супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста оказалась одной из самых ярких персон на премьере. Софья появилась на публике в желтом декольтированном платье-бюстье, подчеркнувшем ее великолепную фигуру. В Сети Эрнст расхвалили.А вот продюсеру Яне Рудковской, тоже отметившейся на презентации, досталось много негативных отзывов. Многих смутили пышная юбка, массивный пиджак и странный черный ремень, утянувший живот супруги прославленного фигуриста Евгения Плющенко.