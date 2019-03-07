Камера наружного наблюдения зафиксировала момент крушения грузового самолета Boeing 767-300 в штате Техас, в результате которого погибли три члена экипажа.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент крушения грузового самолета Boeing 767-300 в штате Техас, в результате которого погибли три члена экипажа, сообщает Fox News.Авиакатастрофа произошла вечером 23 февраля неподалеку от города Ануак. Лайнер авиакомпании Atlas Air совершал перелет из Майами в Хьюстон, но рухнул в воды залива Тринити-Бэй. Расшифровка найденных черных ящиков свидетельствует о том, что экипаж начал терять контроль над воздушной машиной за 18 секунд до крушения.Представитель Национального совета по безопасности на транспорте отметил, что у них нет никаких доказательств того, что пилоты в последние секунды пытались выправить положение. После столкновения залив оказался усеян множеством мелких и средних обломков.Жертвами крушения стали 60-летний капитан Рики Блейкли, 44-летний первый пилот Конрад Аска и второй пилот Шон Арчулета 36 лет от роду.