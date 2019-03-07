В преддверии женского праздника участник телестройки преподнес жене необычный подарок. Дмитрий Дмитренко устроил стриптиз Ольге Рапунцель прямо под камерами шоу Дом-2.

В преддверии женского праздника участник телестройкипреподнес жене необычный подарок. Дмитрий Дмитренко устроил стриптиз Ольге Рапунцельпрямо под камерами шоу "Дом-2".Дмитрий усадил Ольгу в кресло, подарил леденец в формесердца и красную розу. "Это еще не все", – отметил участник шоу "Дом-2" и началраздеваться, неловко дергая конечностями в такт музыке."Я как будто в стриптиз-клубе! Вау! Секс! – улыбалась Ольга,плохо скрывая неловкость. – Что, еще штаны будешь снимать? "Морковка?! Думалакукурузка будет!"Дмитренко удалось развеселить жену. Увидев на любимомрозовые трусы с изображением морковки, наклеенным аккурат на причинном месте, Ольгарастаяла и искренне рассмеялась. Чтобы закрепить эффект, участник телестройкипотряс гениталиями перед носом жены.Видео, на котором звезда реалити-шоу извивается вэротическом танце опубликовали в Instagram. Интернет-обыватели по-разному отреагировалина выходку участника . Многие отмечали, что номер, исполненныйДмитрием, был очень смешной, однако совсем несексуальный."Какой ужас!!!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Вот тут он молодец))посмеялась от души", "Нублин, парень заморочился, хоть так, как умел станцевал, молодец", "Молодец))))))))👆блин до слез смеялась", "Одни ребрапросвечиваются, она что вообще на него забила?", "Молодец 👏 Димка , посмеялась от души , танец 👍не то что Йося Сашке танцевал", – отреагировали на танец звездыпользователи соцсети.