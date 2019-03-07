В преддверии женского праздника участник телестройки
преподнес жене необычный подарок. Дмитрий Дмитренко устроил стриптиз Ольге Рапунцель
прямо под камерами шоу Дом-2.
В преддверии женского праздника участник телестройки
преподнес жене необычный подарок. Дмитрий Дмитренко устроил стриптиз Ольге Рапунцель
прямо под камерами шоу "Дом-2".
Дмитрий усадил Ольгу в кресло, подарил леденец в форме
сердца и красную розу. "Это еще не все", – отметил участник шоу "Дом-2" и начал
раздеваться, неловко дергая конечностями в такт музыке.
"Я как будто в стриптиз-клубе! Вау! Секс! – улыбалась Ольга,
плохо скрывая неловкость. – Что, еще штаны будешь снимать? "Морковка?! Думала
кукурузка будет!"
Дмитренко удалось развеселить жену. Увидев на любимом
розовые трусы с изображением морковки, наклеенным аккурат на причинном месте, Ольга
растаяла и искренне рассмеялась. Чтобы закрепить эффект, участник телестройки
потряс гениталиями перед носом жены.
Видео, на котором звезда реалити-шоу извивается в
эротическом танце опубликовали в Instagram. Интернет-обыватели по-разному отреагировали
на выходку участника . Многие отмечали, что номер, исполненный
Дмитрием, был очень смешной, однако совсем несексуальный.
"Какой ужас!!!!!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Вот тут он молодец))посмеялась от души", "Ну
блин, парень заморочился, хоть так, как умел станцевал, молодец", "Молодец))))))))
👆блин до слез смеялась", "Одни ребра
просвечиваются, она что вообще на него забила?", "Молодец 👏 Димка , посмеялась от души , танец 👍не то что Йося Сашке танцевал", – отреагировали на танец звезды
пользователи соцсети.