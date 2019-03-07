Тысячи московских учеников стали участниками образовательной программы Театр в школе - она позволяет изучать классические художественные произведения не за партой на уроке литературы, а в зрительном зале. Задействованы сотни столичных площадок. На показы к школьникам приходят известные актеры и режиссеры.

Тысячи московских учеников стали участниками образовательной программы "Театр в школе" — она позволяет изучать классические художественные произведения не за партой на уроке литературы, а в зрительном зале. Задействованы сотни столичных площадок. На показы к школьникам приходят известные актеры и режиссеры.7-й "Б" в театре почти полным составом, здесь они теперь частые гости. В программе Островский "Доходное место". Литературная классика на языке театра становится ближе и понятнее. Спектакли, балет, мюзиклы — теперь это часть внеклассных занятий. Больше сотни площадок стали участниками городской программы "Театр детям"."Благодаря тому, что у нас есть совместный регулирующий документооборот с Департаментом образования, каждая школа, каждый класс может планировать заранее поход в театр", — говорит Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы.Список театров и спектаклей разослали во все московские школы. Что смотреть, совместно решают педагоги и ученики. Заявки обрабатывает и отправляет назначенный координатор."Классный руководитель 8 "А" класса принесла заявку на балет "Лебединое озеро". Смотрим дату, время спектакля и отправляем письмо по ЭДО", — показывает Анна Яшина, учитель русского языка и литературы.ЭДО — электронный документооборот. Ответ должен прийти в течение пяти рабочих дней. Билеты для школьников бесплатные. Все расходы берет на себя город. Московские театры с радостью встречают юных зрителей."Мы понимаем, что это наше будущее, что это наш будущий зритель и, конечно, мы должны его как-то воспитывать, образовывать и готовить к нашим будущим спектаклям", — объясняет Елена Симурзина, заместитель художественного руководителя Московского театра им. А.С. Пушкина по административной работе.Некоторые театром заражаются настолько, что создают собственный — школьный.В школу приходит и кинематограф — от советской классики до современных блокбастеров. Кинотеатром может стать актовый зал, а зрителем — любой желающий. В одной из школ Таганского района показали фильм Карена Шахназарова "Курьер". Презентовал его лично режиссер. После просмотра школьники сначала наперебой задавали автору вопросы, затем окружили его, чтобы получить автограф."Ты с ними говоришь просто на одном языке — это самое главное. Я не вижу никакой дистанции", — рассказывает Карен Шахназаров, народный артист России, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм".Известные режиссеры и актеры станут постоянными гостями таких показов, а в рамках программы "Театр в школе" появятся экскурсии в закулисье и мастер-классы.