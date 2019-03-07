В аэропорту Купол на Чукотке самолет Bombardier Q-400, прилетевший из Магадана, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту Купол на Чукотке самолет Bombardier Q-400, прилетевший из Магадана, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы."На борту было 66 пассажиров, пять членов экипажа, пострадавших нет", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Аврора", которой принадлежит самолет.В настоящее время выясняются причины произошедшего. По данным осведомленного источника, было повреждено светосигнальное оборудование.