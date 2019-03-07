Американские астрономы заявили, что собираются отыскать новую планету в Солнечной системе. По их мнению, сенсационное открытие будет сделано в ближайшие десять лет.

Американские астрономы заявили, что собираются отыскать новую планету в Солнечной системе. По их мнению, сенсационное открытие будет сделано в ближайшие десять лет.За 400 лет исследования космоса люди смогли обнаружить только две новые планеты: Уран в 1781 году и Нептун в 1846 году. В XX веке ученые нашли Плутон, однако вскоре этот объект исключили из списка массивных небесных тел из-за небольшого размера и назвали "карликовой планетой".Астрономы намерены отыскать еще одну планету – Нибиру. Специалисты Калифорнийского технологического института уверены, что поиски закончатся успешно. "Если Планета Х действительно существует, то она будет обнаружена в течение ближайшего десятилетия", – приводит слова астронома Константина Батыгина MIT Technology Review.Специалисты уже даже привели описание небесного тела. По их мнению, оно точно будет меньше Сатурна, в противном случае космический объект обнаружили бы уже сейчас. Масса Нибиру превышает массу Земли в 5-10 раз. Она находится на орбите на с расстоянием в 400-800 астрономических единиц. Планета X наклонена к плоскости системы на 15-20 градусов.Батыгин добавил, что найти таинственное небесное тело им помогут современные технологии. "Такой объект легко увидеть в мощных телескопах последнего поколения –Blanco 4m в Чили и Subaru на Гавайских островах", – заключил он.