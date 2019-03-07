Спасатели устанавливают причины возгорания

Спасатели устанавливают причины возгоранияВ Камешковском районе вчера произошёл пожар, после ликвидации которого огнеборцы обнаружили тело мужчины.Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, утром 6 марта на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в частном доме в деревне Щёкино. Выгорело 3 квадратных метра.Погиб 50-летний мужчина. Проводится расследование причин возникновения пожара.МЧС напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае необходимости обращайтесь по телефону спасения «01» или «101».