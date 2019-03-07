Спасатели устанавливают причины возгорания
Спасатели устанавливают причины возгорания
В Камешковском районе вчера произошёл пожар, после ликвидации которого огнеборцы обнаружили тело мужчины.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, утром 6 марта на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в частном доме в деревне Щёкино. Выгорело 3 квадратных метра.
Погиб 50-летний мужчина. Проводится расследование причин возникновения пожара.
МЧС напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае необходимости обращайтесь по телефону спасения «01» или «101».