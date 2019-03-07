На востоке Москвы грузовой автомобиль ГАЗель выехал на тротуар и сбил пешехода. Причины ДТП выясняет полиция. О состоянии пострадавшего не сообщается.

На востоке Москвы грузовой автомобиль "ГАЗель" сбил пешехода на тротуаре.Авария произошла на пересечении 9-й Парковой улицы и Измайловского бульвара. По неизвестным пока причинам грузовик вылетел на тротуар. О состоянии пострадавшего не сообщается.Как рассказали ТАСС в столичном управлении ГИБДД, водитель не пытался скрыться с места происшествия. На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства аварии.