Шоумен сделал громкое заявление на совей странице в Instagram. Дмитрий Нагиев отметил, что не любит Международный женский день.

Шоумен сделал громкое заявление на совей страницев Instagram.Дмитрий Нагиев отметил, что не любит Международный женский день."Я ненавижу 8 марта", – написалтелеведущий. И тут же объяснил свое мнение. "В этот день расцветаютмужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядомбыл мужчина, который не ждёт одного дня, а делает праздник из всей жизни.Будьте любимы и счастливы", – высказался шоумен. Свою откровенную публикацию ДмитрийНагиев подписал довольно оригинально: "президент ассоциации матерыхгетеросексуалов".Большинство подписчиц телеведущегоподдержали его. "Правильные слова и пожелания", "Наконец-то настоящиймужской комментарий!", "Поддерживаю!!!", "Мужчина! Редкийэкземпляр", – написали пользовательницы соцсети.Но были и те, кто неразделил мнения звезды. "Боже, люди, выо чем? Один сказал и все подсели, это тоже один из дней, он прекрасен, я люблю8 марта и всем желаю каждый день такой. Но причем тут ненависть к 8 марта? Любитеи будьте счастливы", – отметила одна из фолловеров.Ранееустроил настоящую провокацию, когда обнародовал свои фотографии, на которыхпозирует со спущенными штанами. Сын шоумена Кирилл немедленно отреагировал надемарш родителя. Он пристыдил знаменитого папу. "У всех нормальныеотцы, а мой на всю страну хозяйство показывает. Как мне быть?" – написалнаследник шоумена.