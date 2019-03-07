Ученые Афинского национального университета рассказали, как сохранить сердце здоровым. Для этого они изучили распространенные привычки жителей города Коринф.

Ученые Афинского национального университета рассказали, как сохранить сердце здоровым. Для этого они изучили распространенные привычки жителей города Коринф.Исследователи наблюдали за образом жизни двух тысяч греков в возрасте от 40 до 99 лет. Участники должны были пройти тест для определения состояния артерий, а также заполнить анкету о предпочтениях в еде и физической активности.Как установили ученые, чтобы сохранить здоровье, необходимо регулярно завтракать. Люди, которые каждое утро питаются полезной пищей, реже страдают от отложенийв кровеносных сосудах. Кроме того, они обладают гибкими сосудами, что значительно снижает риск возникновения и развития болезней сердца.Исследователи рекомендуют в первой половине дня употреблять высококалорийные продукты: молоко, сахар, хлеб и мед. "Высококалорийный завтрак является частью здорового образа жизни. Он должен составлять около 20 % от общего количества калорий, потребляемых в день", – уточнил эксперт Сотириос Саламандрис.Ученые также обратили внимание, что малоподвижный образ жизни практически в два раза увеличивает риск скопления бляшек в сосудах. Люди, которые проводят более 21 часа в неделю перед телевизором, намного чаще подвержены возникновению болезней, чем те, кто смотрит телепередачи редко. У них может развиться диабет или артериальная гипертензия – синдром повышенного давления.