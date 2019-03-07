8 марта - настоящий подарок судьбы и для нелегальных торговцев. В эти дни их много как никогда. Переходы, остановки, площади перед вокзалами и торговыми центрами - импровизированные прилавки возникают повсюду. Сотрудники полиции не успевают ловить горе-бизнесменов.

8 марта — настоящий подарок судьбы и для нелегальных торговцев. В эти дни их много как никогда. Переходы, остановки, площади перед вокзалами и торговыми центрами — импровизированные прилавки возникают повсюду. Сотрудники полиции не успевают ловить горе-бизнесменов.Как подснежники по всей Москве перед 8 марта вырастают нелегальные точки продажи цветов. Их можно встретить чуть ли не у каждой станции метро или в подземных переходах. Никаких документов на товар у продавцов, разумеется, нет.Тюльпаны, розы, мимозы — найти можно все что угодно. Нелегальные торговцы прекрасно знают, что нарушают закон. Но ради быстрой наживы готовы стоять на улице в любую погоду.- Почему торгуете без документов?- Я не торгую.- А что вы делаете здесь, это ваши цветы?- Нет.Это любимая отговорка продавцов — встретив полицию, они тут же теряют память. А самые энергичные сразу бросаются наутек.Их не смущают ни камеры наблюдения, ни инспекторы. Станция метро "Смоленская": несанкционированную торговлю развернули прямо напротив отделения полиции.Им не нужно оплачивать аренду помещения, поэтому цены ниже, чем в обычных цветочных салонах. Товар никогда не залеживается. Вот только нет никаких гарантий, что свежий на первый взгляд букет не завянет на следующий день."Когда мы собираем букеты, то относимся с любовью к каждому цветочку. Вручную перебираем, чтобы букет сложился. И условия в переходах никак не могут сравниться с нашими, у нас холодильники, чистая вода", — объясняет Наталья Путятина, директор салона цветов.Каждый день цветочный патруль ловит десятки нелегальных торговцев."Будет вынесено постановление и наложен штраф за незаконную торговлю. Если в первый раз, то 2500 рублей, за последующие нарушения — по 5000 рублей", — говорит Михаил Шаронов, главный специалист префектуры ЦАО Москвы.Стоит закрыть одну точку продажи, как рядом тут же может вырасти другая. У метро "Смоленская" нелегальную торговлю вновь попытались развернуть, даже не дождавшись окончания рейда.