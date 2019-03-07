Откровенное фото, выложенное в микроблог телеведущей Ксенией Собчак, вызвало не ту реакцию, на которую рассчитывала светская львица. Подписчики жестко прошлись как по возрасту, так и по внешности теледивы.

Откровенное фото, выложенное в микроблог телеведущей КсениейСобчак, вызвало не ту реакцию, на которую рассчитывала светская львица.Подписчики жестко прошлись как по возрасту, так и по внешности теледивы.Ксения Собчак намеревалась мило побеседовать со своимипоклонниками. Телеведущая пригласила желающих задать ей вопрос в прямой эфир.Собчак пообещала заодно объяснить мужчинам, как правильно выбирать подарки на 8марта."Есть вопросы? Хотите знать ответы? Жду вас завтра впрямом эфире в 18.00. Пусть 8 марта не пройдет зря! Говорим о том, какправильно выбрать подарок НАМ!", – подписала Собчак снимок, на котором онапредстала перед подписчиками в кожаной куртке на голое тело.Вопросы у пользователей возникли сразу же. в первую очередьу Собчак поинтересовались – а где же грудь? "Бабушка без груди... Впрочем,не только без груди, но и без многого важного", "Где грудь? Этомужчина или женщина? Каким боком она хороша?", "Сиськи накачай", – раскритиковали внешностьтеледивы фолловеры (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).в последнее время кардинально изменила свои привычки ради своего нового фаворита – режиссера Константина Богомолова. Светская львица забросила кинопремьеры и вечеринки, которые регулярно посещала ранее. Теперь ее гораздо чаще можно увидеть в театре.появляется на всех постановках с участием Константина. Причем старается сделать свое появление максимально заметным. На днях Собчак с помпой появилась в Театре Олега Табакова, где Богомолов внезапно заменил одного из актеров в драме "Чайка".