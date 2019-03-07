Откровенное фото, выложенное в микроблог телеведущей Ксенией
Собчак, вызвало не ту реакцию, на которую рассчитывала светская львица.
Подписчики жестко прошлись как по возрасту, так и по внешности теледивы.
Откровенное фото, выложенное в микроблог телеведущей Ксенией
Собчак, вызвало не ту реакцию, на которую рассчитывала светская львица.
Подписчики жестко прошлись как по возрасту, так и по внешности теледивы.
Ксения Собчак намеревалась мило побеседовать со своими
поклонниками. Телеведущая пригласила желающих задать ей вопрос в прямой эфир.
Собчак пообещала заодно объяснить мужчинам, как правильно выбирать подарки на 8
марта.
"Есть вопросы? Хотите знать ответы? Жду вас завтра в
прямом эфире в 18.00. Пусть 8 марта не пройдет зря! Говорим о том, как
правильно выбрать подарок НАМ!", – подписала Собчак снимок, на котором она
предстала перед подписчиками в кожаной куртке на голое тело.
Вопросы у пользователей возникли сразу же. в первую очередь
у Собчак поинтересовались – а где же грудь? "Бабушка без груди... Впрочем,
не только без груди, но и без многого важного", "Где грудь? Это
мужчина или женщина? Каким боком она хороша?", "Сиськи накачай", – раскритиковали внешность
теледивы фолловеры (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
в последнее время кардинально изменила свои привычки ради своего нового фаворита – режиссера Константина Богомолова. Светская львица забросила кинопремьеры и вечеринки, которые регулярно посещала ранее. Теперь ее гораздо чаще можно увидеть в театре.
появляется на всех постановках с участием Константина. Причем старается сделать свое появление максимально заметным. На днях Собчак с помпой появилась в Театре Олега Табакова, где Богомолов внезапно заменил одного из актеров в драме "Чайка".