Знаменитая российская исполнительница рассказала, как на самом деле она относится к крымскому вопросу. Неожиданное заявление Алена Апина сделала во время разговора с журналисткой Жанной Немцовой.

Знаменитая российская исполнительница рассказала, как на самом деле она относится к крымскому вопросу. Неожиданное заявление Алена Апина сделала во время разговора с журналисткой Жанной Немцовой.В недавнем интервью певица призналась, что так и не смогла сформулировать свое отношение к присоединению Крыма к России. Звезда надеется, что в конце концов участники конфликта смогут решить этот вопрос мирно."С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, – конечно, он не наш. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы это все решили как-то полюбовно", – поделилась она. Исполнительница отметила, что не обладает достаточным количеством знаний, чтобы обсуждать эту тему.Как утверждает звезда, она попала в базу данных "Миротворец" и теперь не может посетить Украину. "Теперь на Украину я невъездная, потому что я пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано "КрымНаш", – передает слова артистки . Она добавила, что не знала о такой надписи во время выступления.Ранее в разговоре с журналистом телеканала "Дождь" заявила, что несколько раз видела лидера России в эротических снах. По словам певицы, каждый раз Владимир Путин появлялся перед ней в "смелых образах". Когда репортер поинтересовался, почему ее так привлекает президент, звезда ответила, что он является главным мужчиной страны.