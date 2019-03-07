О чествовании в Москве лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

О чествовании в Москве лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».Не проходите мимо бедыВладиславу Красовскому из посёлка Мокша Пензенской области только 14. Но он уже успел совершить Поступок. Рискуя собой, он выносил, вывозил на надувной лодке односельчан из подтопленных домов. В натянутых до подмышек рыболовных штанах было неудобно передвигаться. Но юноша не сдавался: помог выбраться более чем десятку жителей и одной дворняге.Впрочем, проявили себя отважно еще полторы сотни его сверстников-соотечественников. И каждая история достойна внимания. В Москве чествовали лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».Герой неснятого киноВсего одной карандашной закорючки не хватало в документах военного офицера, оказавшегося на Казанском вокзале в далёком 1944-м. Проверяющий – опытный оперативник Леонид Вейнер не упустил эту деталь, но вида не подал. Сотрудник спровоцировал сомнительного капитана допустить ещё одну ошибку. Когда подозреваемого вывели на чистую воду, при нём обнаружили несколько липовых документов и… три миллиона советских рублей! Лжекапитан оказался немецким шпионом.И это не единственное разоблачение, которое инициировал Вейнер. О нём мало кто знает, а между тем его служебный путь достоин лечь в основу увлекательного романа или сценария детективного фильма.У России есть свой мотивКак правило, поэты-песенники остаются в тени своих исполнителей, на которых обрушивается слава. Например, знаете ли вы, кто написал тексты к хитам «Владимирская Русь» и «Комбат», «Прорвёмся, опера» и «Девчонка-девчоночка!». Между тем песни автора исполняют Алла Пугачёва и София Ротару, Дима Билан и Александр Маршал, Дмитрий Маликов и группа «Любэ». В гостях у редакции «Щит и меч» поэт Александр Шаганов.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 9, а также на интернет-странице издания.