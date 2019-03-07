Бразильский нападающий Пари Сен-Жермен Неймар рискует нарваться на дисквалификацию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после того, как критически высказался в адрес судейского корпуса матча ПСЖ – Манчестер Юнайтед.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рискует нарваться на дисквалификацию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после того, как критически высказался в адрес судейского корпуса матча "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед".Бразилец не принимал участия в игре из-за травмы и смотрел матч с трибуны. Однако после того, как главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота "ПСЖ" в добавленное время и форвард "МЮ" Маркус Рэшфорд его реализовал, Неймар в своем Instagram опубликовал пост с оскорблениями в адрес судейского корпуса, где он не стеснялся в выражениях.За это бразилец может быть дисквалифицирован, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es. Ему может грозить бан от одного до трех матчей. В скором времени может быть инициировано расследование данного инцидента.