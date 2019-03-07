Компания Nintendo анонсировала новый комплект картонного конструктора Labo, благодаря которому дети могут самостоятельно собирать гарнитуры виртуальной реальности и использовать их с игровыми консолями Switch и контроллерами Joy-Con. Из набора VR Kit можно создать шесть игрушек Toy-Con: сами VR-очки, бластер, фотоаппарат, птицу, ветряную педаль и слона.

Компания Nintendo анонсировала новый комплект картонного конструктора Labo, благодаря которому дети могут самостоятельно собирать гарнитуры виртуальной реальности и использовать их с игровыми консолями Switch и контроллерами Joy-Con. Из набора VR Kit можно создать шесть игрушек Toy-Con: сами VR-очки, бластер, фотоаппарат, птицу, ветряную педаль и слона.Листы картона можно в любое время разобрать и сконструировать из них что-то другое. В продажу Labo VR Kit поступит к 12 апреля. Стартовый сет включает VR-очки и бластер — его можно будет купить за $40. Дополнительные комплекты обойдутся по $20 каждый.В России новинка выйдет 19 апреля, и она будет полностью русифицирована, говорится на странице компании во "ВКонтакте". В набор включены все необходимые материалы для сборки и программное обеспечения. Саму Switch понадобится покупать отдельно.Картонный конструктор Labo, при помощи которого дети могут создавать интерактивные игрушки своими руками, был представлен в январе прошлого года. Скрепляя и раскрашивая листы картона, можно собрать, например, фортепиано на 13 клавишей. А если вставить в конструкцию приставку и правый Joy-Con, можно начать сочинять музыку.