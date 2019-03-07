В шведском Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. В первом виде программы – смешанной эстафете победу одержала сборная Норвегии. Российская команда заняла четвертое место.

В шведском Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. В первом виде программы – смешанной эстафете победу одержала сборная Норвегии. Российская команда заняла четвертое место.На первом этапе за сборную России выступала Евгения Павлова, которая использовала один дополнительный патрон и передала эстафету восьмой. Екатерина Юрлова-Перхт прекрасно справилась со вторым этапом и подняла нашу команду на пятое место. Дмитрий Малышко также истратил дополнительный патрон, но поднялся на четвертое место. У завершавшего эстафету Александра Логинова не заладилась стрельба – два дополнительных патрона на первом огневом рубеже и один на втором. Тем не менее он обошел шведа Себастиана Самуэльссона и чеха Михала Крчмажа и сохранил четвертое место за российской сборной.Золотые медали досталась сборной Норвегии, за которую бежали Марте Рейселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Крисиансен. Результат победителей 1:17:41.4. Сборная Германии отстала на 13 секунд и заняла второе место. Третий результат у итальянцев.