Группа школьников из башкирского Сибая отдохнула в Крыму. Теперь, полные впечатлений, дети возвращаются домой, сообщает ГТРК Башкортостан. Каникулы в Евпатории продолжались две недели. У школьников была очень насыщенная программа.

Группа школьников из башкирского Сибая отдохнула в Крыму. Теперь, полные впечатлений, дети возвращаются домой, сообщает ГТРК "Башкортостан".Каникулы в Евпатории продолжались две недели. У школьников была очень насыщенная программа. Кроме разнообразных оздоровительных процедур, занятий в бассейне и спортзале детей ожидала интересная экскурсионная программа. Теперь о том, что такое Черное море, они знают не понаслышке.Все дети, приехавшие в Крым проживают в третьем микрорайоне Сибая. Именно он расположен в непосредственной близости от карьера, где тлеет руда. Санитарная "зона 500" — это расстояние до карьера — специально была создана для того, чтобы контролировать экологическую обстановку в районе и следить за здоровьем жителей.Совсем скоро, 10 марта, на смену уехавшим прибудет новая группа башкирских школьников.