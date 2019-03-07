Юлия Тимошенко не собирается идти на уступки российскому президенту в вопросах Крыма и Донбасса. Лидер Батькивщины пообещала это в беседе с американскими кураторами Украины.

Юлия Тимошенконе собирается идти на уступки российскому президенту в вопросах Крыма иДонбасса. Лидер "Батькивщины" пообещала это в беседе с американскими кураторамиУкраины.В Киев прилетелзаместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, всяукраинская элита сразу же поспешила присягнуть ему на верность. Юлия Тимошенкона встрече со своим покровителем не жалела слов и раздавала обещания, что она иее команда в случае победы на президентских выборах не пойдет на уступки Москве."Крымдолжен быть возвращен Украине, но при этом ее команда не пойдет на уступкипрезиденту России Владимиру Путину", – приводит слова Тимошенкопресс-служба партии "Батькивщина".Тимошенкопридумала и новую форму переговоров с Россией. Помимо минского формата, по еесловам, нужно параллельно вести диалог о прекращении войны в Донбассе в новомформате – "Будапешт плюс".Оценивая плачевнуюэкономическую ситуацию в Незалежной, оранжевая принцесса признала, что украинскомународу фатально не везет с властью. Политическая верхушка страны погрязла вкоррупции, констатировала .Выборыпрезидента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 43кандидата. Лидером президентского рейтинга недавно стал актер ВладимирЗеленский, на втором месте уверенно держится Юлия . Замыкает тройкулидеров действующий президент Петр Порошенко. Эксперты не исключают проведениявторого тура выборов, так как в первом никто из кандидатов не наберет более 50%голосов избирателей.