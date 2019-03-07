Юлия Тимошенко
не собирается идти на уступки российскому президенту в вопросах Крыма и
Донбасса. Лидер Батькивщины пообещала это в беседе с американскими кураторами
Украины.
Юлия Тимошенко
не собирается идти на уступки российскому президенту в вопросах Крыма и
Донбасса. Лидер "Батькивщины" пообещала это в беседе с американскими кураторами
Украины.
В Киев прилетел
заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, вся
украинская элита сразу же поспешила присягнуть ему на верность. Юлия Тимошенко
на встрече со своим покровителем не жалела слов и раздавала обещания, что она и
ее команда в случае победы на президентских выборах не пойдет на уступки Москве.
"Крым
должен быть возвращен Украине, но при этом ее команда не пойдет на уступки
президенту России Владимиру Путину", – приводит слова Тимошенко
пресс-служба партии "Батькивщина".
Тимошенко
придумала и новую форму переговоров с Россией. Помимо минского формата, по ее
словам, нужно параллельно вести диалог о прекращении войны в Донбассе в новом
формате – "Будапешт плюс".
Оценивая плачевную
экономическую ситуацию в Незалежной, оранжевая принцесса признала, что украинскому
народу фатально не везет с властью. Политическая верхушка страны погрязла в
коррупции, констатировала .
Выборы
президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 43
кандидата. Лидером президентского рейтинга недавно стал актер Владимир
Зеленский, на втором месте уверенно держится Юлия . Замыкает тройку
лидеров действующий президент Петр Порошенко. Эксперты не исключают проведения
второго тура выборов, так как в первом никто из кандидатов не наберет более 50%
голосов избирателей.