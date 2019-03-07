Эван Хоуп, сын погибшей в прошлом году в Эмсбери Дон Стерджесс,
отправил письмо президенту России. Послание опубликовал Twitter посольства нашей страны в Великобритании.
Эван Хоуп, сын погибшей в прошлом году в Эмсбери Дон Стерджесс,
отправил письмо президенту России. Послание опубликовал Twitter посольства нашей страны в Великобритании.
Молодой
человек сообщил Владимиру Путину, что его семья до сих пор живет с болью из-за смерти
Дон
Стерджесс. При этом он заявил, что британская полиция возлагает ответственность
за происшествие "как минимум" на двух россиян.
Судя по
всему, 20-летний британец отчаялся найти виновных. Хоуп заявил, что обратился
лично к российскому президенту, так как не чувствует поддержки от властей
Великобритании, передает Sunday Mirror.
"…Но, похоже, их защищает ваше государство. Я
прошу вас как человека: разрешите нашим офицерам допросить этих людей по поводу
убийства моей матери. Это меньшее, чего она заслуживает", – говорится в письме
Владимиру Путину.
Как сообщила российская дипмиссия, сыну жертвы отравления
направили копию доклада "Солсбери: вопросы без ответа". Кроме того, Хоупа
пригласили на беседу с послом нашей страны в лондонской резиденции.
В свою очередь британский посол Лори Бристоу
заявил, что у Лондона есть некие интересы, выходящие за рамки сотрудничества
между правительствами России и Британии, сообщает По его словам,
Лондон хочет улучшать взаимоотношения с Москвой, "несмотря
на инцидент в Солсбери".
"Нам по-прежнему необходим диалог с
Правительством России, у нас есть обязательства в сфере международной
безопасности", – цитирует Бристоу . Он добавил, что международное
сообщество единогласно заявляет, что атака в Солсбери пересекла красную черту.
Напомним, в
декабре 2018 года второй пострадавший от "Новичка" в Эймсбери Чарльз Роули сообщил о
своем плохом самочувствии и возможной скорой смерти. Он и его подруга Дон
Стерджесс нашли флакон с остатками "Новичка" в Эймсбери в июне. Женщина подумала,
что это духи и брызнула на себя. Она погибла.
Ранее, в марте прошлого года были отравлены экс-сотрудник ГРУ
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия возложила ответственность за
произошедшее на Россию, Москва все обвинения отвергает.