Эван Хоуп, сын погибшей в прошлом году в Эмсбери Дон Стерджесс, отправил письмо президенту России. Послание опубликовал Twitter посольства нашей страны в Великобритании.

Эван Хоуп, сын погибшей в прошлом году в Эмсбери Дон Стерджесс,отправил письмо президенту России. Послание опубликовал Twitter посольства нашей страны в Великобритании.Молодойчеловек сообщил Владимиру Путину, что его семья до сих пор живет с болью из-за смертиДонСтерджесс. При этом он заявил, что британская полиция возлагает ответственностьза происшествие "как минимум" на двух россиян.Судя повсему, 20-летний британец отчаялся найти виновных. Хоуп заявил, что обратилсялично к российскому президенту, так как не чувствует поддержки от властейВеликобритании, передает Sunday Mirror."…Но, похоже, их защищает ваше государство. Япрошу вас как человека: разрешите нашим офицерам допросить этих людей по поводуубийства моей матери. Это меньшее, чего она заслуживает", – говорится в письмеВладимиру Путину.Как сообщила российская дипмиссия, сыну жертвы отравлениянаправили копию доклада "Солсбери: вопросы без ответа". Кроме того, Хоупапригласили на беседу с послом нашей страны в лондонской резиденции.В свою очередь британский посол Лори Бристоузаявил, что у Лондона есть некие интересы, выходящие за рамки сотрудничествамежду правительствами России и Британии, сообщает По его словам,Лондон хочет улучшать взаимоотношения с Москвой, "несмотряна инцидент в Солсбери"."Нам по-прежнему необходим диалог сПравительством России, у нас есть обязательства в сфере международнойбезопасности", – цитирует Бристоу . Он добавил, что международноесообщество единогласно заявляет, что атака в Солсбери пересекла красную черту.Напомним, вдекабре 2018 года второй пострадавший от "Новичка" в Эймсбери Чарльз Роули сообщил освоем плохом самочувствии и возможной скорой смерти. Он и его подруга ДонСтерджесс нашли флакон с остатками "Новичка" в Эймсбери в июне. Женщина подумала,что это духи и брызнула на себя. Она погибла.Ранее, в марте прошлого года были отравлены экс-сотрудник ГРУСергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия возложила ответственность запроизошедшее на Россию, Москва все обвинения отвергает.