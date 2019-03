Ключевыми фишками этого смартфона в оригинальном дизайне стали врезанная в безрамочный экран селфи-камера, а также тыловой фото-модуль, включающий 48-МП сенсор и 3D ToF-камеру. Во флагманской начинке, помимо процессора с двойным блоком нейронных вычислений и свежей версии системного софта, стоит также отметить объемы памяти, продвинутые коммуникации, качественный беспроводной звук и быструю зарядку. Вести.Hi-tech обнаружили у Huawei Honor View 20 не только плюсы, но и минусы

Ключевыми "фишками" этого смартфона в оригинальном дизайне стали врезанная в безрамочный экран селфи-камера, а также тыловой фото-модуль, включающий 48-МП сенсор и 3D ToF-камеру. Во флагманской начинке, помимо процессора с двойным блоком нейронных вычислений и свежей версии системного софта, стоит также отметить объемы памяти, продвинутые коммуникации, качественный беспроводной звук и быструю зарядку. 33Live.RuHi-tech обнаружили у Huawei Honor View 20 не только плюсы, но и минусы.В начале этого года в Париже компания Huawei официально представила для международных рынков смартфон Honor View 20, ранее выпущенный в Китае под названием Honor V20. С его предшественником – Honor View 10 можно подробно ознакомиться в нашем обзоре. У безрамочной новинки объектив фронтальной камеры предпочел размещению на декольте ("брови" или "челке") круглый врезной "глазок" ("родинку"), причем размер этого отверстия в экране всего 4,5 мм. Вобрав в себя большую часть современных флагманских решений, Honor View 20, судя даже по ценнику, занимает промежуточное положение между топовыми технологическими флагманами Huawei и продвинутыми моделями среднего класса.Обзор Honor View 20: технические характеристикиМодель: PCT-L29ОС: Android 9.0 (Pie) с оболочкой Magic UI 2.0.1Процессор: техпроцесс 7 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 980, (2 ядра ARM Cortex-A76, 2,6 ГГц +2 ядра ARM Cortex-A76, 1,92 ГГц + 2 ядра ARM Cortex-A55, 1,8 ГГц), два модуля нейронных вычислений NPU (Neural Network Processing Unit)Графическая подсистема: ARM Mali-G76 MP10Оперативная память: 6 ГБ/8 ГБ (LPDDR4Х)Встроенная память: 128 ГБ/256 ГБ (UFS 2.1)Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (BLE, aptX HD), USB Type-C (USB 3.1 Gen. 1, OTG) для заряда/синхронизации, ИК-порт, 3.5-мм аудио-коннектор, NFCЭкран: емкостной, сенсорный, LTPS, диагональ 6.4 дюйма, разрешение 2310х1080 точек, плотность пикселей на дюйм 398 ppiТыловой фото-модуль: 48 МП, Sony IMX 586 (1/2 дюйма, 0,8 мкм), широкоугольный объектив (f/1.8, PDAF) + TOF 3D камера, светодиодная вспышка, 4K UHD [email protected] , сверх-замедленное видео [email protected] fps, Huawei AI Image Stabilization (AIS), ИИ: 60 категорий и 1 500 сценариевФронтальная камера: 25 МП, широкоугольный объектив (f/2.0, ЭФР 27 мм), AIS, видео [email protected] Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE FDD: b1-b8, b19, b20, b28, LTE-TDD: b38, b39, b40, b41, 4G Cat 13, 400 Мбит/сРежим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS (L1+L5)/ГЛОНАСС/BDS/Galileo, A-GPSСенсоры: акселерометр, гироскоп, компас, датчики освещения и приближения, дактилоскопический сканерБатарея: несъемная, литий-полимерная, 4 000 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge (5В/2А, 4.5В/5А, 5В/4.5А), 55% за 30 минутЦвета: полночный черный, сапфировый синий, мерцающий синий, мерцающий красныйГабариты: 156,9х75,4х8,1 ммВес: 180 гОбзор Honor View 20: дизайн, эргономикаКлючевой "фишкой" дизайна Honor View 20 стала технология All-View, когда в безрамочный экран буквально врезается фронтальная камера. В смартфонах Huawei такой подход впервые реализовали в Nova 4.Если размер прозрачного отверстия в левом верхнем углу экрана, куда переехал объектив, всего 4,5 мм, то, например, у Samsung Galaxy A8s диаметр такой "дырки" в дисплее составляет 6,7 мм. По данным производителя, безрамочный 6,4-дюймовый экран All-View у Honor View 20 занимает 91,8% лицевой панели.Корпус предшественника – Honor View 10 -- был почти целиком выполнен из металла, а вот у Honor View 20 алюминиевой осталась лишь его рамка, а задняя панель уже стеклянная.От обычных градиентов и линейных переливов, которыми отличались предыдущие модели линейки Honor, в новинке перешли к нанопокрытию Aurora, свет от которого отражается в виде характерного V-образного (V -- от View в названии) блика.Что же касается окрасов корпуса, то их всего четыре – полночный черный, сапфировый синий, а также мерцающие – синий и красный. Последние два созданы в кооперации с итальянским брендом элитной моды Moschino ("Моски∎но", ударение на второй слог). Впрочем, даже в лакшери-расцветке стекло остается довольно марким материалом (со всеми вытекающими последствиями для внешности устройства). Судя по отсутствию сертификации (кода IPxx), никакой защиты корпуса от пыли и влаги у Honor View 20 не предусмотрено. При габаритных размерах 156,9х75,4х8,1 мм вес девайса составляет 180 г. Немного толстоват, но это легко объясняется, например, емкой батареей (на 4 000 мА*ч).Итак, у 6,4-дюймового экрана Honor View 20 довольно узкие рамки, хотя нижняя все-таки чуть шире остальных.Буквально на стыке защитного стекла и верхнего торца уцелела декоративная решетка "разговорного" динамика. Под ней прячется еще и крохотный светодиодный индикатор.В нижней части экрана зарезервировано место для панели управления с привычными пиктограммами, однако в настройках от них можно отказаться, а навигацию выполнять жестами.На левом ребре находится закрытый слот с лотком на два места, предназначенных для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF).На правое ребро традиционно вынесли одинаково тонкие, но отличающиеся по размеру, качельку регулировки громкости и кнопку питания/блокировки, причем поверхность последней покрыта мелкой насечкой.На нижнем торце вместе с разъемом USB Type-C (с поддержкой интерфейса USB 3.1 Gen. 1, 5 Гбит/с) оказались декоративная решетка "мультимедийного" динамика и отверстие "разговорного" микрофона. Производитель предупреждает, что кабель в комплекте поддерживает только USB 2.0. О переименованиях в спецификациях USB читайте здесь.А вот на верхнем торце более интересно. Сюда с лицевой панели переехал датчик освещенности, который собрали вместе с отверстием для второго микрофона, ИК-портом и 3,5-мм коннектором аудио-гарнитуры. Последний во флагманском аппарате можно только приветствовать.В тыловом фото-модуле отдельно выделили круглый объектив 48-МП сенсора, а 3D ToF-камеру с ИК-излучателем конструктивно объединили в одном блоке со светодиодной вспышкой. Надписью рядом не забыли напомнить о поддержке ИИ-функций – AI Vision. Чуть ниже по центру разместили емкостную площадку дактилоскопического сканера.Из текста в нижней части задней панели, украшенной логотипом Honor, можно узнать номер модели, название компании и страну производства.Несмотря на стеклянный задник Honor View 20 не показался чрезмерно скользким. Тем не менее, в комплекте с ним поставляется прозрачный силиконовый клип-кейс, через который нанесенное нанопокрытие смотрится уже совсем не так эффектно.Обзор Honor View 20: экранСмартфон Honor View 10 мог похвастать 5,99-дюймовым экраном FullView, а вот в Honor View 20 на смену ему пришел "дырявый" дисплей типа All-View. Он выполнен на базе уже 6,4-дюймовой IPS-матрицы с использованием той же технологии LTPS (кстати, такой же, как и у Nova 4). Это позволило добиться довольно широких углов обзора и насыщенной цветовой палитры, так что на первый взгляд его вполне можно спутать с AMOLED. При максимальном разрешении FHD+ (2310х1080 точек) плотность пикселей на дюйм составляет 398 ppi. Кстати, "родинка" на экране спустя некоторое время совсем перестает бросаться в глаза.Помимо автоматической настройки ("Автонастройка"), яркость экрана можно регулировать вручную. Судя по результатам программы MultiTouch Tester, сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий. Режим защиты зрения, активируемый и по расписанию, уменьшает нагрузку на глаза. Интенсивность синего фильтра ("цветовая температура") выбирается в диапазоне "тепло-холодно".Подходящая цветовая температура выбирается на вкладке "Цветовой режим и температура" с помощью цветового круга и трех пресетов ("По умолчанию", "Тепло" и "Холодно"). В свою очередь для цветовой гаммы предусмотрено две опции –"Яркие" и "Обычные". Высокое разрешение экрана FHD+ (2340x1080 точек) легко поменять на более низкое – HD+ (1560x720 точек), а вот выбор опции "Умное разрешение" положительно сказывается на энергосбережении. Пока далеко не весь софт понимает, что имеет дело с "дырявым" дисплеем, поэтому "родинка" может перекрывать текст или другие элементы интерфейса. В таком случае, как и для привычной уже "челки", предусмотрен режим постоянно темной плашки в верхней части экрана, чтобы встроенная камера стала практически незаметной.Кроме "простого" режима с более крупными значками и текстом, предусмотрено еще два стиля экрана -- с отдельным меню приложений и без такового. Программы, которые не оптимизированы для полноэкранного режима, собраны на одноименной вкладке. На защитном стекле экрана нанесено вполне качественное олеофобное покрытие.Обзор Honor View 20: камерыПроизводитель утверждает, что благодаря ИИ-функциям, новый смартфон в состоянии идентифицировать более 1 500 сценариев в 60 категориях съемки. Причем облюбовавшая для себя "дырку" в экране фронтальная камера добавляет свои "пять копеек", например, определяя на снимке "комнату в уютном доме". Ее светочувствительный объектив с апертурой f/2.0 и ЭФР 27 мм, как и в Nova 4, получил довольно внушительный 25-мегапиксельный сенсор. Так что максимальное разрешение селфи составляет 5760х4304 точек (4:3).А вот в тыловом фото-модуле сложился интересный тандем. Там в качестве основной выступает камера на базе Sony IMX586, у которой широкоугольный светосильный объектив получил апертуру f/1.8 и фазовый автофокус, причем оптический размер 48-мегапиксельного датчика достигает полдюйма (8 мм по диагонали).Для этого сенсора используется счетверенный цветной фильтр Байера (Quad Bayer), когда 0,8-мкм фотодиоды для одного цвета могут объединяться в группы по четыре (2х2), формируя 1,6-мкм пиксели и 12-мегапиксельное изображение (4000х3000 точек), соответственно. Максимальный захват света особенно критичен во время ночной съемки. Фото же, сделанные в "родном" 48-МП (8000х6000 точек) разрешении, требуют хорошего освещения.Вот так примерно выглядит разница между снимками с 12-МП и 48-МП разрешением в дневное время (из пресс-материалов компании Sony).Обычно в качестве вспомогательной камеры служит какой-нибудь несерьезный по количеству мегапикселей датчик с приставкой DoF (Depth of Field -- глубина резкости), поскольку выручает он только при построении карты глубин резкости. В Honor View 20 помощник более продвинутый -- это 3D ToF-камера (Time-of-Flight – время полета), которая состоит из специального инфракрасного (ИК) излучателя и ИК-приемника (сенсора камеры).Расстояние до объекта можно определить по времени, которое требуется ИК-сигналу, чтобы (со скоростью света) достичь определенной точки, а затем, отразившись, вернуться назад, в камеру. На практике измеряется сдвиг фаз между излучаемым и отражаемым сигналами, при этом источник света (длина волны ~ 850 нм) является импульсным или его сигнал модулируется. Данный метод позволяет работать с трехмерными объектами, причем благодаря мощному процессору с функциями ИИ в смартфоне, делать это в реальном времени.Интерфейс приложения "Камера" хорошо знаком по другим смартфонам Honor. В нижней части видоискателя находятся текстовые пиктограммы основных режимов, выбираемых горизонтальными свайпами – "Дополненная реальность", "Ночь", "Портрет", "Фото", "Видео" и "Еще" (переход к дополнительным режимам), среди которых "Профи" (PRO), HDR, "Диафрагма", "Фильтр" и другие. Пиктограммы в верхней части экрана позволяют определиться со вспышкой, активировать опцию "Живые фото", включить "мозги" (функции ИИ), перейти в настройки. В режиме "Фото" точки замера экспозиции и фокусировки могут быть разными. Яркость изображения меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки. Для 12-МП кадров можно воспользоваться 2-кратным зумом практически без ущерба для изображения, поскольку в этом случае нужный участок просто вырезается из 48-МП заготовки.В режиме "Ультрачеткость с ИИ" одним нажатием кнопки затвора делается несколько снимков с разными параметрами, которые сначала обрабатываются двойным сопроцессором ISP, где лучшие части снимков объединяются в один. Затем за дело берутся два модуля NPU, когда ИИ-функции оптимизируют цветопередачу, устраняют пересветы, восстанавливают детали в тенях и т.п. Результат такой съемки будет очевиден только для неподвижных объектов и при хорошем освещении.В "Профи" режиме предусмотрена ручная регулировка способа замера экспозиции, значения ISO, выдержки, ступени экспокоррекции, метода фокусировки, а также баланса белого. Здесь же предлагается сохранять файлы в формате RAW (DNG). Режим HDR не обошелся без ИИ. С помощью "Фильтра" можно наложить на изображение один из восьми доступных эффектов (типа "Монохром", "Валенсия", "Ностальгия" и т.п.), а также настроить его интенсивность (1-32).Оба фото-модуля в Honor View 20 позволяют сохранять видео в FHD-разрешении (1920х1080 точек)@30 fps. У основной камеры для FHD можно увеличить частоту кадров до 60 fps или улучшить качество до 4K UHD [email protected] fps (3840х2160 точек). В свою очередь ИИ-функции организуют "умную" стабилизацию изображения AIS (AI Image Stabilization). Совместимость обеспечивает стандартный кодек H.264/AVC, а уменьшение размера файла -- H.265/HEVC (требуемое выбирается в настройках). Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC/HEVC -- видео, AAC – звук).В число дополнительных режимов включены интервальная ("Отрезок времени", 1280х720 точек), а также замедленная съемка, включая супер-замедление ("Замедление", 1080р@120 fps, [email protected] fps и [email protected] fps).Для режима "Портрет" предлагается эмулировать различные способы освещения. Готовые художественные эффекты, названия которых ассоциированы, в частности, с разными художниками собрали в одноименном режиме ("Художник"). В "Дополненной реальности" (AR), как обычно, предлагаются всевозможные анимированные фоны и другие подобные безделицы.Так, здесь легко создавать "живые" 3D-эмоджи, когда мимику владельца смартфона повторяет выбранный персонаж. Это действо можно сохранить не только в 10-секундном MP4-видео, но и в GIF-файле.А вот наличие ToF-камеры позволяет, например, корректировать фигуру в сторону похудения -- так называемый 3D-шейпинг. В общем, регулируя опцию "силуэт" (форма от 0 до 10) легко стать более стройным без всякого фитнеса и строгой диеты, по крайней мере, на фото.Кроме того, после установки приложения Magic AR предлагается записать движения человека, например, танец, в реальном времени и воспроизвести его мультяшным персонажем. Для теста AR-возможностей Honor View 20 рекомендуется еще две игры -- Fancy Darts и Fancy Skiing.Говорят, что "умный" ассистент HiVision c AR-функциями, работая в связке с камерой, способен идентифицировать 100 видов еды и даже предоставить информацию о ее калорийности. Кроме того, он поможет "узнать в лицо" 100 тысяч известных картин и свыше 300 достопримечательностей по всему миру. К сожалению, в тестируемом смартфоне HiVision отсутствовал. Примеры снимков с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.Обзор Huawei Honor View 20: звукФирменные алгоритмы Huawei Histen для облегчения автоматической настройки предлагают отметить тип подключаемого аудио-аксессуара. Наряду с имитацией глубокого объемного 3D-звучания ("близкое", "фронтальное", "объемное", "максимальное"), рекомендуются также естественный и обычный режимы. В последнем случае появляется доступ к 10-полосному эквалайзеру с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой.Довольно громкое звучание "мультимедийного" динамика весьма среднее по качеству. Штатное приложение "Музыка", как обычно, воспроизводит треки с расширением FLAC. В свою очередь "Диктофон" пишет разговоры в файлы формата M4A (AAC LC, 48 кГц), позволяя оставлять на этих записях метки.Для Bluetooth-наушников припасли кодеки aptX и aptX HD, способных передавать аудио-сигнал в высоком качестве.Обзор Honor View 20: начинка, производительностьЕсли Honor View 10 довольствовался мобильной платформой HiSilicon Kirin 970, то для Honor View 20 остановились на более свежей -- HiSilicon Kirin 980. Здесь процессор использует новую схему (Big+Middle+Little), когда два ядра Cortex-A76 (Big) работают на частоте 2,6 ГГц, ещё два, выступающих в роли Middle-ядер, тактируются частотой 1,92 ГГц, ну а частота четырех энергоэффективных ядер Cortex-A55 (Little) не превышает 1,8 ГГц. Им помогает графический ускоритель Mali-G76, а сдвоенный "нейронный" сопроцессор NPU позволяет "на лету" определять сюжеты фотографий для их оптимизации.Производитель подчеркивает, что используемая технология жидкостного охлаждения NINE Cooling Technology (c трубкой S-образной формы) обеспечивает довольно эффективный отвод тепла.А вот в случае поддержки нужных технологий сетью оператора модем LTE Cat. 21 гарантирует скорость до 1,4 Гбит/с на скачивание. На своем борту новый девайс несет 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, максимальная тактовая частота которой может достигать 2 133 МГц.Тестирование Huawei Honor View 20. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Huawei Honor View 20. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Huawei Honor View 20. Результаты в бенчмарке 3DMarkНе вызывает сомнений, что результаты на основных бенчмарках у Honor View 20 выглядят весьма достойно. Кстати, для геймеров припасли поддержку технологии GPU Turbo 2.0.Встроенное хранилище в 128 ГБ или 256 ГБ на базе быстрой памяти UFS 2.1 расширить, к сожалению, уже нельзя, так как поддержка карт microSD отсутствует. А вот технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону USB-флэшки.Два модуля идентификации абонента в формате nanoSIM попеременно работают c одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Оба слота поддерживают сети четвертого 4G поколения, включая полосы частот 1 800 МГц, 2 600 МГц и 800 МГц (b3, b7 и b20). Поддерживаемый стандарт связи LTE Cat.13 (DL) позволяет достигать скорости 400 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), интерфейсы Bluetooth 5.0 (BLE) и NFC, а также ИК-порт. Кстати, бесперебойный прием сигнала, вне зависимости от того, как, например, удерживается смартфон во время игры, обеспечивается благодаря трем антеннам Wi-Fi.В дуэте с приложением "Виртуальный пульт" ИК-порт позволяет легко управлять бытовой техникой разных производителей.В свою очередь, интерфейс NFC дает возможность использовать платежный сервис Android Pay, а также в любое время быть в курсе баланса транспортной карты "Тройка". Кроме того, в фирменном приложении "Вечеринка" предлагается подключить несколько смартфонов (в одной Wi-Fi сети) по NFC для одновременного воспроизведения на них выбранного трека.В определении координат в условиях плотной городской застройки поможет 2-полосный GPS-приемник, который получает информацию сразу на двух несущих частотах – L1 (1575,42 МГц) и L5 (1176,45 МГц). По данным производителя, точность в этом случае может вырасти чуть ли не на порядок. В смартфоне есть также поддержка ГЛОНАСС, BDS и Galileo. Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям служит режим A-GPS.Обзор Honor View 20: автономностьЕмкость несъемной батареи в Honor View 20 составляет 4 000 мА*ч, что немногим больше чем у Honor View 10 (3 750 мА*ч). У нас на тесте смартфон оказался без штатного сетевого адаптера быстрой зарядки Huawei SuperCharge, максимальная мощность которого составляет 22,5 Вт (5В/2А, 4.5В/5А, 5В/4.5А). С помощью него за полчаса емкость удается залить" на 55%. Полная зарядка занимает примерно час с четвертью. При экономном использовании на обычных сценариях полный "бак" вполне можно растянуть на пару дней. При 100% заполнении батареи производитель обещает 25 часов разговоров в 3G-сети, или 15 часов просмотра видео, или 130 часов звучания музыки. Набор тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости крутился непрерывно в течение почти 10 часов.В разделе "Батарея" легко определиться с подходящим режимом энергосбережения, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления. При низком уровне заряда рекомендуется перейти на режим "Ультра", где доступны только выбранные программы.Обзор Honor View 20: особенности программного обеспеченияСмартфон Honor View 20 работает под управлением операционной системы Android 9 (Pie), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка Magic UI 2.0.1. Ребрендинг EMUI 9.0 начался еще с анонса смартфона-слайдера Honor Magic 2 (наш обзор здесь). В компании отмечают, что в Magic UI упор будет сделан на ИИ-функциях, собственной цветовой гамме, новых значках, шрифтах, обоях. В глобальной прошивке особых "чудес" по сравнению с EMUI 9.0 пока не заметно. При этом свайп от верхнего края экрана, по-прежнему, открывает панель уведомлений и быстрых настроек, а также ползунок регулировки яркости и панель управления музыкального плеера (если запущен). Ну а тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа к часто используемым функциям.Как и раньше, в настройках рабочего экрана можно изменить сетку значков приложений, определиться с эффектом перехода между экранами, выбрать нужный виджет, подходящие обои и т.п.Для управления предлагается использовать виртуальную панель или жесты, дополнив их при желании кнопкой навигации. Всего в арсенале четыре комбинации значков виртуальной панели ("Назад", "Домой", "Недавние приложения", а также "Вызов панели уведомлений и быстрых настроек"), которые легко скрыть.Возможности нового лончера позволяют, в частности, легко активировать скринкаст (видеозапись с экрана), быстро изменить рабочий размер дисплея, а также облегчить ввод сдвигом виртуальной клавиатуры.Настройки для более эффективного управления смартфоном собраны в одноименном разделе ("Управление"). Так, на вкладке "Движения" предлагается жестами отключать звук, уменьшать громкость вызова или отвечать на звонок. Чтобы поделить экран смартфона между двумя программами, надо сделать тап с удержанием на пиктограмме "Недавние приложения", или движение слева направо костяшкой пальца. Начертания с помощью последней определенных букв на экране вызывают различные приложения. На вкладке "Цифровой баланс" легко ограничить время использования приложений.Для удобной разблокировки смартфона можно сохранить до пяти отпечатков пальцев, которые также пригодятся при доступе к личным папкам и приложениям. Сенсорная площадка сканера, без регистрации папиллярных узоров, позволяет отвечать на голосовые вызовы, выключать будильник, открывать панель уведомлений, листать изображения, а из приложения "Камера" активировать съемку фото или видео.Для разблокировки по лицу зарегистрировать собственную физиономию в темных очках не получится. Зато недостаток освещения смартфон пытается компенсировать (в основном, успешно) подсветкой экрана.Обзор Huawei Honor View 20: покупка, выводы"Изюминкой на торте" Honor View 20 стала врезанная в безрамочный All-View-экран селфи-камера, которую на задней панели дополнил фото-модуль, включающий тандем 48-МП сенсора и 3D ToF-камеры. Во флагманской начинке, помимо мощнейшего процессора с двойным блоком нейронных вычислений и свежей версии системного софта, стоит также отметить большие объемы памяти, продвинутые коммуникации, качественный беспроводной звук и быструю зарядку.Вместе с тем у корпуса нового смартфона нет защиты от воды и пыли, а также отсутствует слот для карт памяти microSD. Последний мог бы пригодиться, например, при активной фотосъемке и сохранении результатов в RAW-формате.На момент тестирования смартфон Honor View 20 в фирменном интернет-магазине обходился в 37 990 рублей за стандартную версию (6 ГБ/128 ГБ) и 44 990 рублей за кобрендинговую (8 ГБ/256 ГБ) в одной из мерцающих расцветок. При этом каждый покупатель мог еще рассчитывать и на подарки (беспроводные наушники плюс монопод, а также фитнес-трекер или внешний аккумулятор уже на выбор).Безрамочным 6,4-дюймовым, но уже AMOLED, экраном может также, например, похвастаться слайдер Xiaomi Mi Mix 3 (наш обзор здесь). Помимо высокой производительности, у него, по результатам бенчмарка DxOMark, отличные фото-способности. Однако в конфигурации 6 ГБ/128 ГБ цена в официальной рознице составляла уже 44 990 рублей. К тому же, у этого смартфона от Xiaomi батарея меньшей емкости и отсутствует 3D ToF-камера.Итоги обзора Huawei Honor View 20Плюсы:Безрамочный All-View-экран со встроенной фронтальной камеройМощнейший процессор с двойным модулем нейронных вычислений48-МП тыловая камера с ИИ-функциями в тандеме с 3D ToF-модулемКодеки для качественного беспроводного звукаСертифицированная быстрая зарядка Huawei SuperChargeИнтерфейс NFC и ИК-портОС Android 9 с лончером Magic UI 2.0Минусы:Нет защиты корпуса от воды и пылиОтсутствует поддержка карт памяти microSD