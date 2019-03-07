× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/07-03-2019-obzor-honor-view-20-ne-brov-a-glaz.html" target="_blank">Обзор Honor View 20: не бровь, а глаз</a> - Ключевыми фишками этого смартфона в оригинальном дизайне стали врезанная в безрамочный экран селфи-камера, а также тыловой фото-модуль, включающий 48-МП сенсор и 3D ToF-камеру. Во флагманской начинке, помимо процессора с двойным блоком нейронных вычислений и свежей версии системного софта, стоит также отметить объемы памяти, продвинутые коммуникации, качественный беспроводной звук и быструю зарядку. Вести.Hi-tech обнаружили у Huawei Honor View 20 не только плюсы, но и минусы