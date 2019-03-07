Автомобиль скорой медицинской помощи вспыхнул после столкновения с легковушкой в Башкирии. В результате инцидента три человека получили травмы различной степени тяжести, всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

Один из водителей, оказавшийся утром в четверг, 7 марта, на трассе Уфа – Янаул в Башкирии, запечатлел на видео последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой медицинской помощи.Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД РФ, медицинский УАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, после аварии скорая помощь загорелась.В результате инцидента пострадали три человека – оба водителя и женщина-пассажир, находившаяся в легковом авто. Всем им потребовалась госпитализация.