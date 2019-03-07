Мероприятие продолжилось концертной программой, которую открыла группа «Рубеж» из УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве...
В преддверии празднования Международного женского дня 8 марта в Главном управлении МВД России по г. Москве состоялся праздничный концерт. Гостями праздника стали более 500 женщин-сотрудников подразделений столичной полиции.
История службы представительниц прекрасного пола в московской полиции знает немало примеров самоотверженности, проявленной женщинами. Треть личного состава московского гарнизона – это представительницы прекрасного пола. На высоком профессиональном уровне 19 тысяч женщин наравне с мужчинами несут службу на улицах нашего города.
Перед началом праздничной программы с торжественной речью обратился к присутствующим начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. «Этот весенний день представляет нам еще одну возможность выразить глубокое уважение и восхищение вами, а также поздравить с Международным женским днем. Уважаемые женщины, мы поистине гордимся вашими успехами в оперативно служебной деятельности», - отметил начальник Главка.
Далее мероприятие продолжилось концертной программой, которую открыла группа «Рубеж» из УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве. Для зрителей прозвучало много песен, посвященных женщинам.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве