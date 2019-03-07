Мероприятие продолжилось концертной программой, которую открыла группа «Рубеж» из УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве...

В преддверии празднования Международного женского дня 8 марта в Главном управлении МВД России по г. Москве состоялся праздничный концерт. Гостями праздника стали более 500 женщин-сотрудников подразделений столичной полиции.История службы представительниц прекрасного пола в московской полиции знает немало примеров самоотверженности, проявленной женщинами. Треть личного состава московского гарнизона – это представительницы прекрасного пола. На высоком профессиональном уровне 19 тысяч женщин наравне с мужчинами несут службу на улицах нашего города.Перед началом праздничной программы с торжественной речью обратился к присутствующим начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. «Этот весенний день представляет нам еще одну возможность выразить глубокое уважение и восхищение вами, а также поздравить с Международным женским днем. Уважаемые женщины, мы поистине гордимся вашими успехами в оперативно служебной деятельности», - отметил начальник Главка.Далее мероприятие продолжилось концертной программой, которую открыла группа «Рубеж» из УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве. Для зрителей прозвучало много песен, посвященных женщинам.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве