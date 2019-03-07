Французы недовольны существующей сейчас системой сезонного перевода часов и хотели бы постоянно жить по летнему времени. Таковы результаты электронного голосования, проведенного среди населения Национальным собранием Франции.

Французы недовольны существующей сейчас системой сезонного перевода часов и хотели бы постоянно жить по летнему времени. Таковы результаты электронного голосования, проведенного среди населения Национальным собранием Франции.За отказ от традиционного перевода стрелок высказались 83,71% участников опроса, за сохранение существующей системы сезонного времени — только 16,29%. На вопрос, какое время желательно оставить, 59,17% респондентов проголосовали за летнее, 36,97% — за зимнее, остальные в своих желаниях не определились, сообщает ТАСС.На систему летнего и зимнего времени во Франции перешли в 1976 году из соображений экономии электроэнергии. В 2001 году даты и порядок сезонного перевода часов в странах Евросоюза были унифицированы. Однако это вызвало недовольство общественности. Если Евросоюз все-таки откажется от унификации в этом вопросе, каждая страна получит возможность самостоятельно решать, сохранять ли сезонный перевод стрелок часов.