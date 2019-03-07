Специальные службы железной дороги приступили на БАМе к артобстрелу потенциально опасных горных участков. От профессионализма охотников за лавинами зависит многое: нужно защитить от стихии железную дорогу и жизни сотен людей.

Специальные службы железной дороги приступили на БАМе к артобстрелу горных участков. Работники противолавинной службы ВСЖД обстреляли потенциально опасные участки, где активное таяние снега и осадки могут спровоцировать сход лавин. От профессионализма специалистов зависит многое: нужно защитить от стихии железную дорогу и жизни сотен пассажиров поездов.Как передает ГТРК "Иркутск", в этом году на большей части Восточной Сибири выдалась малоснежная зима. Однако на северной оконечности Байкала ситуация кардинально другая — в некоторых местах выпало до 130 мм осадков.Так называемые "охотники за лавинами" стреляют по скалам из 100-миллиметровых пушек. Используются осколочно-фугасные снаряды. По словам экспертов, на особо сложных участках устанавливают стационарные батареи с пушками. Таких насчитали больше двадцати. Часть этих участков закрывается противолавинными дамбами, часть пока еще не защищена, — рассказал руководитель противолавинной станции ВСЖД Андрей Гессен. Поэтому приходится все держать под контролем, проводить ежедневный мониторинг обстановки.