Шоумен Андрей Малахов рассказал, о трагедии в семье. Телеведущий до сих пор переживает из-за случившегося.
Шоумен Андрей Малахов рассказал, о трагедии в семье. Телеведущий до сих пор переживает из-за случившегося.
Андрей Малахов чуть более года назад впервые стал отцом.
Шоумен отмечает, что очень ждал этого ребенка и был счастлив сообщить о его
появлении своей матери Людмиле Николаевне. Меж тем, телеведущий жалеет, что его
отец Николай Дмитриевич не дожил до этого момента.
В студии программы "Судьба
человека" телеканала
"Россия
1"
Малахов рассказал ведущему Борису Корчевникову, как
прощался с умирающим родителем. В ожидании смерти
родителя шоумен читал молитвы.
"Я был в командировке
в Австралии, мы тогда открывали вещание там. Мне позвонили и сказали, что он
попал в больницу. Я вылетел в Москву, из Москвы в Мурманск. Я приехал в
больницу, он уже был в коме, но аппарат показывал, что он дышит. Мы вызвали священника.
Я продолжал с ним разговаривать. Мы начали читать молитвы, и в эту секунду было
видно, как кривая остановилась", – сдавленным голосом вспомнил шоумен.
После Андрей посоветовал зрителям как можно чаще встречаться
с родителями, "чтобы потом не было больно". По словам телеведущего, в тот
момент, когда его отец делал последний вздох, он многое понял.
"У меня было ощущение, что он правда ждал меня. В этот
момент я понял. Что нужно стараться сделать как можно больше добрых дел, потому
что все, что осталось после отца в больнице – это его крестик, очки, расческа и
зубная щетка. Такие мгновения показывают тебе, что, в сущности, все
происходящее вокруг нас, честно говоря, такая пыль", – поделился Андрей Малахов.