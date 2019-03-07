Шоумен Андрей Малахов рассказал, о трагедии в семье. Телеведущий до сих пор переживает из-за случившегося.

Шоумен Андрей Малахов рассказал, о трагедии в семье. Телеведущий до сих пор переживает из-за случившегося.Андрей Малахов чуть более года назад впервые стал отцом.Шоумен отмечает, что очень ждал этого ребенка и был счастлив сообщить о егопоявлении своей матери Людмиле Николаевне. Меж тем, телеведущий жалеет, что егоотец Николай Дмитриевич не дожил до этого момента.В студии программы "Судьбачеловека" телеканала"Россия1"Малахов рассказал ведущему Борису Корчевникову, какпрощался с умирающим родителем. В ожидании смертиродителя шоумен читал молитвы."Я был в командировкев Австралии, мы тогда открывали вещание там. Мне позвонили и сказали, что онпопал в больницу. Я вылетел в Москву, из Москвы в Мурманск. Я приехал вбольницу, он уже был в коме, но аппарат показывал, что он дышит. Мы вызвали священника.Я продолжал с ним разговаривать. Мы начали читать молитвы, и в эту секунду быловидно, как кривая остановилась", – сдавленным голосом вспомнил шоумен.После Андрей посоветовал зрителям как можно чаще встречатьсяс родителями, "чтобы потом не было больно". По словам телеведущего, в тотмомент, когда его отец делал последний вздох, он многое понял."У меня было ощущение, что он правда ждал меня. В этотмомент я понял. Что нужно стараться сделать как можно больше добрых дел, потомучто все, что осталось после отца в больнице – это его крестик, очки, расческа изубная щетка. Такие мгновения показывают тебе, что, в сущности, всепроисходящее вокруг нас, честно говоря, такая пыль", – поделился Андрей Малахов.