Цветочные забеги, праздничные хороводы, огненные шоу и пылкие поздравления - в выходные на городских площадках пройдут веселые и романтичные поздравления. Например, в Таганском парке обещают показать Париж, а в Царицыне - весеннюю выставку цветов.

Цветочные забеги, праздничные хороводы, огненные шоу и пылкие поздравления — в выходные на городских площадках пройдут веселые и романтичные поздравления. Например, в Таганском парке обещают показать Париж, а в Царицыне — весеннюю выставку цветов.Чтобы подарить цветы, совсем не обязательно их покупать. Вместо этого можно прийти в оранжерею музея-заповедника "Царицыно" на новую весеннюю выставку. Столько тюльпанов, как здесь, вы точно не найдете ни в одном цветочном магазине. Тут благоухают крокусы, нарциссы, гиацинты и многие другие первоцветы. Все они растут в горшках, поэтому любоваться ими можно еще долго, как минимум 10 дней — до закрытия выставки.Сделать красивый жест и необычно подарить тюльпаны будет возможность и в парке "Фили". В 8 марта в 13 часов там начнется забег — к участию допускаются только мужчины. Им предстоит бежать несколько километров и одновременно раздавать цветы всем девушкам, которые встретятся на пути. Присоединиться к ним может каждый желающий.Для всех представительниц женского пола подготовили еще один сюрприз — возможность увидеть Париж. При этом лететь никуда не надо. Окунуться в атмосферу самого романтичного города мира можно будет в Таганском парке. Сделать селфи на фоне Эйфелевой башни, научиться танцевать кадриль, заказать свой шуточный портрет у художника-шаржиста и, конечно, попробовать знаменитые французские вафли.Но не забывайте, что есть и блины, ведь в эти выходные проходят последние дни масленицы. Широкие гуляния будут по всему городу. В "Сокольниках" состоятся традиционные игры: перетягивание каната, метание валенок и бег на огромных лыжах. А вечером — сожжение 4-метровой матрешки, символизирующей зимнюю хандру.В "Коломенском" решили ничего не поджигать. Соломенное чучело будут растрясать. Обряд пройдет возле Дворца царя Алексея Михайловича. Там же весь день будут хороводы, народные танцы и выступления фольклорных коллективов.Но самый большой хоровод обещают закружить 9 марта на ВДНХ. Причём, на льду — на катке "Ракета". Рядом работает блинный маркет, где можно согреться и вкусно поесть.Где точно обеспечено переедание, так это на Манежной площади и площади Революции. Там располагается небольшой городок XVIII века. Все как в старину: торговые ряды, небольшой скотный дворик, жаровни. А вот рецепты блинов не только традиционные, но и современные с добавлением разных экзотических начинок, например, лаванды, зеленого чая или шпината.Гулять 8 марта можно будет допоздна. В честь праздника поезда МЦК ходят по расписанию выходного дня. Хорошая новость и для автомобилистов: 8 и 9 марта парковка по всей Москве, в том числе в центре, будет бесплатной.