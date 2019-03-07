Следственный комитет Пензенской области проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей. Речь идет о пензенской семье, где мать в воспитательных целях оставляла своих малолетних детей на морозе без верхней одежды.

Следственный комитет Пензенской области проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей. Речь идет о семье, проживающей в Железнодорожном районе областного центра, сообщили ГТРК "Пенза" в пресс-службе областного Следственного комитета.О жестоком обращении с детьми стало известно из соцсетей. Как отметили в региональном Управлении СК со ссылкой на автора сообщения, мать в воспитательных целях оставляет своих малолетних детей — сына и дочь — на морозе без верхней одежды.Теперь следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Пензенский СК проверит условия жизни дошкольников в семье, даст оценку адекватности "воспитательного процесса".