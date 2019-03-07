В Красноярске задержали двух мужчин по подозрению в поджоге администрации города после открытия Универсиады. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.

В Красноярске задержали двух мужчин по подозрению в поджоге администрации города после открытия Универсиады, сообщили в региональном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.Инцидент произошел около 23:30 2 марта на улице Карла Маркса. На кадрах видно, как пироман подходит к зданию мэрии, расставляет на парапете бутылки с горючей жидкостью, после чего достает зажигалку и начинает метать "снаряды" в административное учреждение. Часть содержимого бутылок попала на куртку поджигателя, так что загорелся и он сам, но быстро сбил пламя.Отстрелявшись, молодой человек бросился прочь, а за ним и наблюдавший со стороны сообщник.Попытка поджога не удалась, поскольку на дверях мэрии не осталось никаких следов. Тем не менее по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство", а утром 7 марта задержали и предполагаемых пироманов — местных жителей 25 и 27 лет от роду. О мотивах подозреваемых правоохранители ничего не сообщили, уточнив лишь, что один из них был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.