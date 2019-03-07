Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в своей новой автобиографической книге Крымская весна: до и после. История из первых уст рассказала о компромате на депутатов. Эти данные ей удалось собрать, пока она возглавляла думскую комиссию по контролю за доходами членов парламента.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в своей новой автобиографической книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст" рассказала о компромате на депутатов. Эти данные ей удалось собрать, пока она возглавляла думскую комиссию по контролю за доходами членов парламента.В числе обнаруженных нарушений — возможное вхождение депутатов в органы управления юридических лиц, зарегистрированных за рубежом (Франция и Финляндия); связь депутата с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы для населения на более чем 1,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости."А у одного из коллег по странному стечению обстоятельств фирма мамы получила более 1 миллиарда рублей бюджетных средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Госдумы", — указала Поклонская.Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за доходами — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла. Ее кандидатуру фракция "Единая Россия" не выдвинула. Объединенную комиссию возглавил Отари Аршба, ранее руководивший комиссией по этике.