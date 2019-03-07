Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру пришли две неизвестные женщины и тайно похитили из квартиры деньги...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 80-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней в квартиру на Чертановской улице пришли две неизвестные женщины под предлогом продажи продуктов питания и одежды, тайно похитили из квартиры деньги, после чего скрылись. Ущерб составил около 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одну из подозреваемых в Тульской области. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 45-летняя приезжая. Установлено, что злоумышленница воспользовалась тем, что потерпевшая отвлеклась и похитила денежные средства.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22