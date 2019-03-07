К многочисленным обвинениям в сексуальном насилии, которые годами выдвигались против популярного американского певца R.Kelly (настоящее имя – Роберт Келли), добавилось новое – неуплата алиментов. За 10 лет артист задолжал бывшей жене 161 тысячу долларов.

К многочисленным обвинениям в сексуальном насилии, которые годами выдвигались против популярного американского певца R.Kelly (настоящее имя – Роберт Келли), добавилось новое – неуплата алиментов. За 10 лет артист задолжал бывшей жене 161 тысячу долларов, сообщает CNN.Представители суда еще в 2009 году обязали певца ежемесячно выплачивать бывшей супруге алименты в размере 21 тысячи долларов. Артист тогда не явился на заседание, однако от обязанностей платить экс-возлюбленной деньги это его не освободило.К настоящему моменту долг Келли достиг 169 тысяч долларов.Если до 13 марта артист не выплатит 161 тысячу долларов, его ждет дополнительное наказание за неуважение к суду. В настоящий момент Келли находится за решеткой – решением властей до заседания певец находится под стражей.У обладателя "Грэмми" R.Kelly крайне скандальная слава. Его обвиняют в педофилии, приставаниях, насилии и даже изготовлении детского порно с 1990-х годов. Ни в одном из этих преступлений, впрочем, артист не был признан виновным.