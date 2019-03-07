Звезды не перестают давать поводы для обсуждений даже в преддверии знаменательного праздника. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 марта 2019 года.

Звезды не перестают давать поводы для обсуждений даже в преддверии знаменательного праздника. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 марта 2019 года."Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городахТелеведущая и певица Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако народ не слишком рад видеть ее на сцене. Россияне убеждены, что знаменитости не помешает взять курсы вокала перед тем, как брать деньги за выступления.У Ольги Бузовой запланированы выступления в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Певица предоставит на суд общественности новую программу "Принимай меня". Судя по реакции пользователей Сети, принять Бузову жители российских городов пока не готовы.Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 марта 2019 года, в и специальных .