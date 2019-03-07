Опубликованы новые кадры с камеры, установленной на борту российского сухогруза Seagrand, столкнувшегося с яхтой и протаранившего мост в порту Пусана. Полиция установила, что количество алкоголя в крови капитана судна превышала допустимую норму.

В Сети опубликована запись с камеры, установленной на борту российского сухогруза Seagrand, 28 февраля совершившего серию столкновений в южнокорейском Пусане.Напомним, что в минувший четверг судно водоизмещением 6 тысяч тонн врезалось в мост Кванан в заливе Суенман. В результате столкновения в сооружении, по которому в момент ЧП двигались автомобили, образовалась пятиметровая дыра. Сухогруз тоже получил повреждения.Незадолго до этого Seagrand задел яхту – этот момент также попал на видео.В момент инцидента на борту сухогруза находились 15 членов экипажа – граждане России. К счастью, в результате ЧП обошлось без пострадавших.Капитан Seagrand был задержан, южнокорейские правоохранители установили, что в его крови содержалось 0,086 промилле при разрешенном уровне в 0,03 промилле. В прошлые выходные марта суд продлил срок нахождения капитана под стражей.