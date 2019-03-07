Абдулазиз Абдулазизов, задержанный по подозрению в убийстве следователя Евгении Шишкиной, заявил, что последний раз был в Москве на концерте и в целом в столицу не ездит. Другого задержанного подозревают в том, что он был посредником. Его имя не называется.

Абдулазиз Абдулазизов, задержанный по подозрению в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, заявил, что последний раз был в Москве на концерте. По его словам, он живет в Санкт-Петербурге и в целом в столицу не ездит.Следователи показали подозреваемому фотографии. На одной он запечатлен с пистолетом, на другой он прощается, уезжая из Москвы. Судя по одежде, фото сделано осенью. У Абдулазизова взяли образец слюны.По версии следствия, 18-летний Абдулазизов был исполнителем преступления, а другой 17-летний житель Санкт-Петербурга (его имя не называется) – посредником. Выйти на подозреваемых удалось при совместной работе Следственного комитета, МВД и ФСБ, передает РИА Новости. Работа по розыску заказчиков убийства, а также иных причастных к делу лиц продолжается.Подполковник Евгения Шишкина была застрелена возле своего дома 10 октября 2018 года. По факту ее гибели было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное хранение оружия".Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством. По некоторым данным, она раскрыла группировку хакеров.