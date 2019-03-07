Абдулазиз Абдулазизов, задержанный по подозрению в убийстве следователя Евгении Шишкиной, заявил, что последний раз был в Москве на концерте и в целом в столицу не ездит. Другого задержанного подозревают в том, что он был посредником. Его имя не называется.
Абдулазиз Абдулазизов, задержанный по подозрению в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, заявил, что последний раз был в Москве на концерте. По его словам, он живет в Санкт-Петербурге и в целом в столицу не ездит.
Следователи показали подозреваемому фотографии. На одной он запечатлен с пистолетом, на другой он прощается, уезжая из Москвы. Судя по одежде, фото сделано осенью. У Абдулазизова взяли образец слюны.
По версии следствия, 18-летний Абдулазизов был исполнителем преступления, а другой 17-летний житель Санкт-Петербурга (его имя не называется) – посредником. Выйти на подозреваемых удалось при совместной работе Следственного комитета, МВД и ФСБ, передает РИА Новости. Работа по розыску заказчиков убийства, а также иных причастных к делу лиц продолжается.
Подполковник Евгения Шишкина была застрелена возле своего дома 10 октября 2018 года. По факту ее гибели было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное хранение оружия".
Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством. По некоторым данным, она раскрыла группировку хакеров.